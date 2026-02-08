McTominay recupera per Napoli-Como? Le condizioni del centrocampista in vista della sfida di Coppa Italia

Quella del Napoli è stata sin qui una stagione fortemente condizionata da un’emergenza infortuni senza precedenti.

Antonio Conte, ormai da tempo, può contare su una rosa ridotta all’osso che non gli consente di effettuare quelle che dovrebbero essere le consuete rotazioni.

Nella lunga lista degli indisponibili al momento figurano elementi del calibro di Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres e Politano e, come se non bastasse, nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Genoa, si è fermato anche Scott McTominay.

Il Napoli tornerà in campo martedì sera per affrontare il Como in una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: il centrocampista scozzese sarà della gara o sarà costretto al forfait?