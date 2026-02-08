Goal.com
Leonardo Gualano

McTominay recupera per Napoli-Como? Le condizioni del centrocampista in vista della sfida di Coppa Italia

Scott McTominay è stato costretto al cambio nel corso di Genoa-Napoli: le condizioni del centrocampista scozzese.

Quella del Napoli è stata sin qui una stagione fortemente condizionata da un’emergenza infortuni senza precedenti.

Antonio Conte, ormai da tempo, può contare su una rosa ridotta all’osso che non gli consente di effettuare quelle che dovrebbero essere le consuete rotazioni.

Nella lunga lista degli indisponibili al momento figurano elementi del calibro di Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres e Politano e, come se non bastasse, nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Genoa, si è fermato anche Scott McTominay.

Il Napoli tornerà in campo martedì sera per affrontare il Como in una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: il centrocampista scozzese sarà della gara o sarà costretto al forfait?

  • L’INFORTUNIO DI MCTOMINAY

    McTominay, nel corso del primo tempo di Genoa-Napoli, ha avvertito un problema muscolare dopo aver tentato una conclusione.

    Il centrocampista scozzese ha poi provato a stringere i denti ed è rimasto in campo fino al termine della frazione, per poi essere sostituito nel corso dell’intervallo.

  • LE CONDIZIONI DI MCTOMINAY

    Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, McTominay ha avvertito un riacutizzarsi di un problema con il quale è costretto a fare i conti da tempo.

    Si tratta di una tendinopatia agli ischiocrurali, ovvero i tre muscoli posteriori della coscia.

  • A DISPOSIZIONE PER IL COMO

    Le condizioni di McTominay verranno valutate nel corso dei prossimi giorni e probabilmente solo alla vigilia della partita si capirà se potrà scendere in campo contro il Como o meno.

    Non è da escludere che lo staff medico del Napoli possa decidere di seguire la via della prudenza, in modo da consentire al centrocampista un miglior recupero in vista della successiva importantissima partita di campionato con la Roma, in programma il 15 febbraio.

  • CHI POTREBBE SOSTITUIRE MCTOMINAY?

    Nel caso in cui McTominay non dovesse riuscire a recuperare in tempo per Napoli-Como, Conte non avrebbe molte soluzioni a disposizione per la sua sostituzione.

    Il tecnico azzurro potrebbe arretrare Elmas sulla linea dei centrocampisti e dare fiducia dal 1’ a Giovane, che andrebbe ad agire con Vergara sulla trequarti a supporto dell’unica punta Hojlund.

