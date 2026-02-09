McTominay non recupera dall'infortunio: chi gioca a centrocampo nel Napoli contro il Como in Coppa Italia?

Con Anguissa, De Bruyne e Gilmour sempre out e con McTominay finito ko, l'unica opzione a disposizione di Conte per Napoli-Como di Coppa Italia include l'utilizzo della coppia formata da Stanislav Lobotka e da Elif Elmas.

Macedone e slovacco sono chiamati agli straordinari per tamponare le tante e pesanti assenze che hanno falcidiato il reparto e che stanno costringendo l'allenatore leccese a dover compiere autentiche capriole per assemblare di volta in volta l'11 titolare.

Elmas mediano dunque, con conseguente slot che si libera sulla trequarti.