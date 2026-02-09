Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Elmas McTominay Genoa Napoli 07022026Getty Images
Claudio D'Amato

McTominay non recupera dall'infortunio: chi gioca a centrocampo nel Napoli contro il Como in Coppa Italia?

Il calvario fisico che sta condizionando la stagione azzurra ha visto andare ko anche Scott McTominay, che martedì col Como non ci sarà: Antonio Conte, in mediana, è costretto agli straordinari.

Pubblicità

Anche Scott McTominay.

Per Antonio Conte le gatte da pelare aumentano, con un'emergenza infortuni che ormai potrebbe definirsi quasi 'storica'.

Il Napoli a Marassi ha vinto ma ha perso lo scozzese, leader a 360 gradi di una squadra uscita dalla Champions e che dunque intravede nella Coppa Italia la strada per provare ad alzare un altro trofeo nazionale dopo lo Scudetto dell'anno scorso e la Supercoppa di dicembre.

L'infortunio dell'ex United rende però la squadra praticamente senza mediana, in quanto ai box figurano da mesi i lungodegenti Anguissa, De Bruyne e Gilmour e ad essi - perlomeno per il quarto in programma martedì sera al Maradona col Como - si è appunto unito McTominay.

Chi gioca titolare a centrocampo nel Napoli contro la squadra di Fabregas?

  • MCTOMINAY RECUPERA E GIOCA NAPOLI-COMO DI COPPA ITALIA?

    A preannunciare il forfait di McTominay contro il Como in Coppa Italia è il Corriere dello Sport, evidenziando come lo staff azzurro - sia medico che tecnico - non voglia forzare il recupero dello scozzese dal problema al gluteo accusato nel primo tempo col Genoa.

    All'orizzonte c'è Napoli-Roma di domenica, ulteriore motivo per evitare di aggravare una conditio che - come ha spiegato Conte sabato - si protrae silentemente da diverso tempo.

    • Pubblicità

  • CHI GIOCA TITOLARE A CENTROCAMPO CONTRO IL COMO

    Con Anguissa, De Bruyne e Gilmour sempre out e con McTominay finito ko, l'unica opzione a disposizione di Conte per Napoli-Como di Coppa Italia include l'utilizzo della coppia formata da Stanislav Lobotka e da Elif Elmas.

    Macedone e slovacco sono chiamati agli straordinari per tamponare le tante e pesanti assenze che hanno falcidiato il reparto e che stanno costringendo l'allenatore leccese a dover compiere autentiche capriole per assemblare di volta in volta l'11 titolare.

    Elmas mediano dunque, con conseguente slot che si libera sulla trequarti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ELMAS A CENTROCAMPO: CHI GIOCA SULLA TREQUARTI?

    La Gazzetta dello Sport fa sapere che Matteo Politano col Como tornerà disponibile per accomodarsi quantomeno in panchina, ma non va escluso - vista l'emergenza - un suo impiego dall'inizio.

    A scalpitare sono però anche Giovane - entrato e sostituito dopo mezz'ora per ragioni tattiche al Ferraris a causa dell'espulsione di Juan Jesus - e l'altro neo acquisto Alisson Santos, in attesa di esordire col Napoli. Turno di riposo per Vergara?

    L'effetto domino obbligato è nelle mani di Conte.

Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Como crest
Como
COM
0