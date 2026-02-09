McTominay non recupera dall'infortunio: chi gioca a centrocampo nel Napoli contro il Como in Coppa Italia?

Anche Scott McTominay.
Per Antonio Conte le gatte da pelare aumentano, con un'emergenza infortuni che ormai potrebbe definirsi quasi 'storica'.
Il Napoli a Marassi ha vinto ma ha perso lo scozzese, leader a 360 gradi di una squadra uscita dalla Champions e che dunque intravede nella Coppa Italia la strada per provare ad alzare un altro trofeo nazionale dopo lo Scudetto dell'anno scorso e la Supercoppa di dicembre.
L'infortunio dell'ex United rende però la squadra praticamente senza mediana, in quanto ai box figurano da mesi i lungodegenti Anguissa, De Bruyne e Gilmour e ad essi - perlomeno per il quarto in programma martedì sera al Maradona col Como - si è appunto unito McTominay.
Chi gioca titolare a centrocampo nel Napoli contro la squadra di Fabregas?