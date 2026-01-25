Chi sono Emmanuele De Chiara e Vincenzo Prisco, i Primavera azzurri in panchina per Juventus-Napoli

Infortuni e cessioni, contro la Juventus, rendono la coperta del Napoli cortissima.
Antonio Conte si ritrova a fare di necessità virtù, confezionando una panchina inedita per affrontare nelle migliori condizioni possibili (si fa per dire) il big match dell'Allianz Stadium.
Scorrendo la distinta azzurra, tra i calciatori a disposizione dell'allenatore salentino nella sfida coi bianconeri figurano anche due giovanissimi: Emmanuele De Chiara e Vincenzo Prisco.
Chi sono i due Primavera partenopei in panchina per Juve-Napoli?