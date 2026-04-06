McKennie squalificato dopo il giallo contro il Genoa: salterà l'Atalanta

Atalanta-Juventus, match del 32esimo turno di scena l'11 aprile, perde uno dei suoi attesi protagonisti: Weston McKennie, infatti, sarà costretto a saltare la gara della prossima giornata causa squalificato.

Diffidato al pari del compagno di squadra Kelly, McKennie è stato ammonito nel primo tempo della sfida di Pasquetta, in cui la Juventus ha chiuso rapidamente i giochi con le reti di Bremer e dello stesso centrocampista statunitense.

Tra i migliori giocatori della Juventus duraque questi mesi spallettiani, McKennie ha giocato praticamente tutta l'annata, se no per la sola sfida contro il Verona in cui è rimasto in panchina. Imprescindibile bianconero, non potrà scendere in campo contro l'Atalanta, costringendo così Spalletti a disegnare una formazione senza di lui, per la prima volta da quando è approdato a Torino.