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McKennie Juventus Genoa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

McKennie squalificato dopo il giallo contro il Genoa: salterà l'Atalanta

Serie A
W. McKennie
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus

Il centrocampista statunitense era diffidato e in virtù dell'ammonizione subita contro il Genoa sarà costretto a rimanere fuori per il fondamentale scontro diretto contro l'Atalanta.

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Atalanta-Juventus, match del 32esimo turno di scena l'11 aprile, perde uno dei suoi attesi protagonisti: Weston McKennie, infatti, sarà costretto a saltare la gara della prossima giornata causa squalificato.

Diffidato al pari del compagno di squadra Kelly, McKennie è stato ammonito nel primo tempo della sfida di Pasquetta, in cui la Juventus ha chiuso rapidamente i giochi con le reti di Bremer e dello stesso centrocampista statunitense.

Tra i migliori giocatori della Juventus duraque questi mesi spallettiani, McKennie ha giocato praticamente tutta l'annata, se no per la sola sfida contro il Verona in cui è rimasto in panchina. Imprescindibile bianconero, non potrà scendere in campo contro l'Atalanta, costringendo così Spalletti a disegnare una formazione senza di lui, per la prima volta da quando è approdato a Torino.

  • CINQUE GOAL IN CAMPIONATO

    In campo in 42 partite su 43, Weston McKennie ha messo insieme fin qui cinque goal in Serie A e quattro in Champions, arrivando così a un passo dalla doppia cifra.

    McKennie è così uno dei migliori marcatori stagionali della Juventus e nel corso di questa annata è riuscito a battere di gran lungo il suo precedente record realizzativo di sei marcature totali.

    In grado di giocare nelle più svariate posizioni di centrocampo, attacco e difesa, McKennie ha da poco siglato l'attesissimo contratto con la Juventus fino all'estate 2030.

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  • IL SUO SOSTITUTO

    Spalletti ha sempre utilizzato McKennie come titolare, ragion per cui non ha mai avuto modo di scendere in campo senza di lui. Per la prima volta, nel match contro l'Atalanta, l'ex tecnico del Napoli dovrà inserire qualcuno al suo posto, il quale probabilmente sarà uno tra Miretti e Koopmeiners.

    Nel corso della stagione McKennie ha giocato soprattutto da esterno di destra, ma ha trovato ottime prestazioni anche da trequartista, completando il tutto con match da interno, punta, terzino ed esterno mancino.

    Contro il Genoa, ad esempio, è stato schierato mezz'ala insieme a Thuram, con Locatelli alle loro spalle.

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