McKennie gioca Inter-Juventus? Le condizioni del centrocampista bianconero in vista del Derby d’Italia

Il conto alla rovescia è già partito e l’attesa è, come di consueto quella dei grandi eventi. Sabato sera a San Siro Inter e Juventus si affronteranno in quello che per tutti è il Derby d’Italia.

Una super sfida che metterà di fronte i nerazzurri di Cristian Chivu che si presentano all’appuntamento da primi in classifica e in serie positiva e i bianconeri di Luciano Spalletti che proprio a Milano cercheranno quei punti che potrebbero risultare fondamentali quantomeno nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

In casa Juve, negli ultimi giorni hanno tenuto banco le condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense sarà della partita?