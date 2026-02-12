Goal.com
Weston McKennie JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

McKennie gioca Inter-Juventus? Le condizioni del centrocampista bianconero in vista del Derby d’Italia

La Juventus affronterà l’Inter a San Siro nel venticinquesimo turno di Serie A: le condizioni di McKennie in vista del Derby d’Italia.

Il conto alla rovescia è già partito e l’attesa è, come di consueto quella dei grandi eventi. Sabato sera a San Siro Inter e Juventus si affronteranno in quello che per tutti è il Derby d’Italia.

Una super sfida che metterà di fronte i nerazzurri di Cristian Chivu che si presentano all’appuntamento da primi in classifica e in serie positiva e i bianconeri di Luciano Spalletti che proprio a Milano cercheranno quei punti che potrebbero risultare fondamentali quantomeno nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

In casa Juve, negli ultimi giorni hanno tenuto banco le condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense sarà della partita?

  • IL PROBLEMA OCCORSO A MCKENNIE

    A porre qualche dubbio sulle condizioni di McKennie era stata la sua assenza nel corso dell’allenamento della giornata di mercoledì.

    Il centrocampista statunitense aveva lavorato a parte a causa di un problema ad una caviglia (nella fattispecie un taglio) riportato nel corso dell’ultima sfida di campionato contro la Lazio.

    McKennie, in occasione della gara con i biancocelesti, aveva lasciato il campo zoppicando, da qui la necessità di svolgere lavoro personalizzato.

  • LE CONDIZIONI DI MCKENNIE

    Nel corso della giornata di giovedì, e dunque a due giorni dal big match di San Siro, Weston McKennie è tornato a lavorare agli ordini di Luciano Spalletti.

    Il centrocampista si è messo dunque alle spalle il problema alla caviglia ed è da considerarsi pienamente abile ed arruolato.

  • IN CAMPO CONTRO L’INTER?

    Weston McKennie sarà dunque regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per Inter-Juventus in programma il prossimo 14 febbraio.

    Una notizia importante per il tecnico bianconero che potrà contare su uno dei giocatori più positivi sin qui nel corso della stagione.

  • TITOLARE IN INTER-JUVENTUS?

    McKennie dovrebbe dunque scendere regolarmente in campo dal 1’ in occasione di Inter-Juventus.

    Con ogni probabilità verrà schierato in alto a destra in una trequarti completata da Miretti ed Yildiz a supporto dell’unica punta David. 

