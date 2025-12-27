Pubblicità
FBL-AFR-2025-MATCH 13-MAR-MLIAFP
Oliver Maywurm

Mbappé spettatore della Coppa d'Africa: in tribuna con la maglia del Marocco dell'amico Hakimi

Kylian Mbappé ha approfittato della breve pausa per volare in Marocco e gustarsi dal vivo la sfida tra i padroni di casa e il Mali in Coppa d'Africa.

Spettatore d'eccezione in Coppa d'Africa: ad assistere dal vivo alla sfida tra i padroni di casa del Marocco e il Mali c'era anche Kylian Mbappé.

La stella del Real Madrid ha approfittato di qualche giorno di vacanza per concedersi un po' di svago, ma sempre in tema calcistico: il tutto in attesa del ritorno in campo fissato per il prossimo 4 gennaio.

Una presenza che avrà fatto piacere ad Achraf Hakimi, soprattutto per la maglia indossata dal francese e subito catturata dalle telecamere.

  • MBAPPÉ CON LA MAGLIA DI HAKIMI

    Il fuoriclasse del Real Madrid era presente nella tribuna dello stadio 'Principe Moulay Abdellah' di Rabat con la maglia del Marocco: su di essa il numero 2 del suo amico Achraf Hakimi, suo ex compagno di squadra nel Paris Saint-Germain.

    Tra il 2021 e il 2024 hanno giocato insieme 109 volte, prima che Mbappé passasse al Real. Tra i due è nata una forte amicizia, che tra l'altro è stata messa a dura prova durante i Mondiali del 2022: come è noto, durante il torneo in Qatar, la Francia di Mbappé e il Marocco di Hakimi si sono affrontati in semifinale, dando vita a un duello diretto su un palcoscenico enorme, dal quale Mbappé e compagni sono usciti vincitori).

  • FBL-AFR-2025-MATCH 13-MAR-MLIAFP

    MBAPPÉ NON HA POTUTO AMMIRARE HAKIMI IN CAMPO

    Venerdì sera contro il Mali, però, Mbappé non ha visto il suo amico in azione. Come nella partita d'esordio contro le Comore (2-0), Hakimi, capitano del Marocco e titolare sulla fascia destra, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

    Il motivo? Dopo il brutto fallo di Luis Diaz punito con un cartellino rosso nella partita di Champions League tra PSG e Bayern Monaco all'inizio di novembre, Hakimi è rimasto fuori per settimane a causa di un infortunio alla caviglia. Fortunatamente, i timori che Hakimi potesse saltare la Coppa d'Africa in casa non si sono concretizzati, ma nelle prime due partite l'allenatore il c.t. Walid Regragui ha comunque risparmiato la sua stella, in modo di averla a disposizione in piena forma nel prosieguo del torneo. Al posto di Hakimi, Regragui ha schierato Mazraoui.

    Senza Hakimi, il Marocco ha perso l'occasione di qualificarsi anticipatamente agli ottavi di finale del torneo in casa. I padroni di casa erano passati in vantaggio poco prima dell'intervallo con un rigore trasformato da Brahim Diaz del Real Madrid; tuttavia, la vittoria non è arrivata, perché dopo un'ora anche il Mali ha segnato dal dischetto con Lassine Sinayoko, fissando il risultato finale sull'1-1. Dopo la seconda giornata, il Marocco è in testa alla classifica del Gruppo A con quattro punti: un pareggio nella partita finale del girone contro lo Zambia di lunedì sarebbe sufficiente per passare il turno.

  • GLI AVVERSARI DEL MAROCCO: MBAPPÉ HA ORIGINI CAMERUNESI E ALGERINE

    Il ventisettenne francese ha dei legami con due Paesi che, come il Marocco, sono tra i favoriti della Coppa d'Africa: la madre di Mbappé, Fayza Lamari, ha origini algerine, e l'Algeria ha vinto la sua partita d'esordio nel Gruppo E contro il Sudan per 3-0. Suo padre Wilfried è originario del Camerun, che nella sua prima uscita ha battuto il Gabon per 1-0.

    Mbappé, nel frattempo, si sta godendo la breve pausa invernale. L'attaccante è in forma smagliante in questa stagione, avendo già segnato 29 goal in 24 partite: l'ultimo lo ha realizzato poco prima di Natale nella vittoria per 2-0 contro il Siviglia. Mbappé e compagni torneranno in campo il 4 gennaio con una partita in casa contro il Betis Siviglia.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    IL MAROCCO IN COPPA D'AFRICA: CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA

    • Marocco vs Comore 2-0 (Gruppo A, 21 dicembre)
    • Marocco vs Mali 1:1 (Gruppo A, 26 dicembre)
    • Marocco vs Zambia -:- (Gruppo A, 29 dicembre)

    Classifica:

    • 1° posto: Marocco (2 partite, 3:1, 4 punti)
    • 2° posto: Mali (2 partite, 2:2, 2 punti)
    • 3° posto: Zambia (2 partite, 1:1, 2 punti)
    • 4° posto: Comore (2 partite, 0:2, 1 punto)
