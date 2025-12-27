Mbappé spettatore della Coppa d'Africa: in tribuna con la maglia del Marocco dell'amico Hakimi

Il ventisettenne francese ha dei legami con due Paesi che, come il Marocco, sono tra i favoriti della Coppa d'Africa: la madre di Mbappé, Fayza Lamari, ha origini algerine, e l'Algeria ha vinto la sua partita d'esordio nel Gruppo E contro il Sudan per 3-0. Suo padre Wilfried è originario del Camerun, che nella sua prima uscita ha battuto il Gabon per 1-0.

Mbappé, nel frattempo, si sta godendo la breve pausa invernale. L'attaccante è in forma smagliante in questa stagione, avendo già segnato 29 goal in 24 partite: l'ultimo lo ha realizzato poco prima di Natale nella vittoria per 2-0 contro il Siviglia. Mbappé e compagni torneranno in campo il 4 gennaio con una partita in casa contro il Betis Siviglia.