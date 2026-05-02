Mbappé a Cagliari, i tifosi del Real Madrid invadono i social: la considerano una mancanza di rispetto

Scorrendo i commenti delle pagine social del Real Madrid, nonchè del cannoniere numero uno attualmente sotto contratto, sono centinaia quelli che chiedono a Kylian Mbappé di andare via. Il motivo? Le vacanze che il giocatore francese sta trascorrendo in questi giorni, mentre i compagni di squadra sono ancora in campo per le ultime partite della Liga.

Mbappé è alle prese con un infortunio e per questo ha deciso di lasciare Madrid per stare un po' con la sua compagna, Ester Exposito, a Parigi prima e in Sardegna poi, precisamente a Cagliari. Apriti cielo: tantissimi tifosi dei Blancos hanno invaso i social per chiedere il francese di cambiare aria o comunque di avere più giudizio, considerando come il resto del Real Madrid sia alle prese con la parte finale del campionato, che vede il Barcellona a +11 sui rivali a cinque turni dal termine.

Autore di ben 41 reti in 41 partite stagionali, di cui 24 in 28 nella Liga, Mbappé è secondo nella classifica della Scarpa d'Oro che premia il miglior marcatore d'Europa: il francese non potrà conquistare il titolo vista la distanza da Kane, verso la vittoria con 33 goal segnati fin qui, e tempi di recupero indefiniti. Proprio perché non è ben chiaro se potrà tornare in campo nella parte finale del campionato, anche per preservarsi in vista del Mondiale oramai lontano un mese e mezzo, il francese ha deciso di recarsi nella natia Francia e dunque nel capoluogo sardo, sfruttando i giorni di riposo lontani dal calcio giocato: una decisione che ha mandato su tutte le furie i fans, pronti ad evidenziare come si sia trattata di una mancanza di rispetto nei confronti di Vinicius e compagni.

Non sono ovviamente mancati altrettanti commenti social di chi ha invece difeso Mbappé, considerando l'infortunio e la necessità di staccare un po' dalla lunga e impegnativa stagione, a circa 40 giorni dal Mondiale centro-nord americano.