Roberto Taurino Virtus FrancavillaYouTube
Leonardo Gualano

Maxi stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla: Taurino squalificato per dodici giornate

Il tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, è stato squalificato per dodici giornate: tornerà in panchina solo ad aprile.

Stangata doveva essere e stangata è stata: al tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, è stata inflitta una squalifica di dodici turni.

È questa la decisione del Giudice Sportivo a seguito di quanto accaduto dopo la conclusione della sfida con il Barletta, disputata lo scorso 4 gennaio e valida per la diciottesima giornata del Girone H del campionato di Serie D.

La squalifica è frutto dell’incredibile reazione dell’allenatore che, dopo il triplice fischio finale, prima si è rivolto in maniera minacciosa al direttore di gara, Gabriele Sciolti, e poi si è lasciato andare a un gesto di rabbia.

  • IL GESTO DI TAURINO

    Subito dopo il fischio finale della gara, conclusasi sul risultato di 0-0, Taurino ha lasciato la propria panchina ed è corso in direzione del direttore di gara.

    Una reazione che, unita a qualche parola di troppo, ha fatto scattare l’immediata espulsione. Proprio nel momento in cui ha visto estrarre il cartellino rosso, Taurino ha colpito con un violento schiaffo la mano dell’arbitro, facendo cadere il cartellino a terra.

    L’allenatore, nell’allontanarsi, ha poi continuato a inveire contro il direttore di gara, prima di imboccare il tunnel che conduce agli spogliatoi.

    Le immagini dell’accaduto sono diventate subito virali, facendo rapidamente il giro del web.

  • DODICI TURNI DI SQUALIFICA

    Il Giudice Sportivo, a seguito dell’accaduto, ha deciso di squalificare Taurino per ben dodici turni.

    La decisione è stata motivata attraverso il consueto comunicato ufficiale:

    “Al termine della gara raggiungeva con fare minaccioso il Direttore di gara e proferiva al suo indirizzo espressioni irriguardose mentre gli stringeva con forza la mano in maniera irridente. Allontanato da un dirigente della propria squadra, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, raggiungeva nuovamente il Direttore di gara con fare minaccioso, costringendo l’Arbitro ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive ed irriguardose e sferrava un violento schiaffo sulla mano dell’Ufficiale di gara facendogli cadere il cartellino. Si allontanava quindi definitivamente, continuando a tenere atteggiamento offensivo”.

  • IN PANCHINA SOLO AD APRILE

    A causa della lunga squalifica rimediata, Taurino non potrà guidare la sua squadra dal campo per oltre tre mesi.

    Il suo ritorno in panchina è previsto infatti solo per il prossimo 19 aprile, quando la Virtus Francavilla scenderà in campo nella terzultima giornata di campionato contro l’FC Francavilla.

    Come se non bastasse, anche l’allenatore in seconda, Angelo Tartaglia, è stato squalificato per quattro giornate.

  • LE SCUSE DI TAURINO

    Taurino, tornato sulla panchina della Virtus Francavilla a fine ottobre, all’indomani dell’accaduto ha voluto porgere le proprie scuse attraverso una nota ufficiale:

    “Desidero esprimere le mie più sincere scuse per quanto accaduto al termine della gara di ieri.

    Il gesto compiuto nei confronti del direttore di gara è stato frutto della tensione del momento e non rispecchia in alcun modo i valori di rispetto, equilibrio e correttezza che considero fondamentali nello sport e nel mio lavoro quotidiano, e che ho sempre perseguito nel corso della mia carriera sia da calciatore che da allenatore.

    Nel mio gesto, assolutamente censurabile, non c’era alcun intento violento o intimidatorio.

    Ho già manifestato personalmente il mio rammarico alla società e rinnovo pubblicamente il mio pieno rispetto per gli ufficiali di gara e per le istituzioni sportive.

    Accetto ogni responsabilità per quanto avvenuto e mi impegno affinché episodi simili non si ripetano. Il calcio deve essere un esempio di educazione e lealtà, e sono il primo a voler rappresentare, come ho sempre fatto, questi principi con coerenza e serietà”.

