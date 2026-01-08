Maxi stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla: Taurino squalificato per dodici giornate

Stangata doveva essere e stangata è stata: al tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, è stata inflitta una squalifica di dodici turni.
È questa la decisione del Giudice Sportivo a seguito di quanto accaduto dopo la conclusione della sfida con il Barletta, disputata lo scorso 4 gennaio e valida per la diciottesima giornata del Girone H del campionato di Serie D.
La squalifica è frutto dell’incredibile reazione dell’allenatore che, dopo il triplice fischio finale, prima si è rivolto in maniera minacciosa al direttore di gara, Gabriele Sciolti, e poi si è lasciato andare a un gesto di rabbia.