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Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Derby a distanza, Marotta a Cardinale: "Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria"

Serie A
Inter vs Hellas Verona
Inter
Hellas Verona
Milan

La risposta del presidente dell'Inter è arrivata, dopo che il collega del Milan aveva evidenziato, senza citare direttamente i nerazzurri, come non fosse possibile perdere 5-0 una finale di Champions League.

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La risposta di Marotta e Jerry Cardinale non è tardata ad arrivare. Poco prima del match interno contro il Verona, nella giornata dei festeggiamenti per lo Scudetto conquistato due settimane fa, il presidente dell'Inter ha risposto al collega del Milan, che nella giornata di sabato aveva raccontato di come l'Italia non potesse permettersi perdere 5-0 le finali di Champions, senza comunque nominare direttamente la squadra nerazzurra.

"Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria" ha detto Marotta a Dazn. "Quella seria è: auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Quella ironica me la tengo per altre occasioni...".

Anche in occasione della giornata celebrativa dell'Inter, dunque, non è mancata una stilettata, stavolta dalla parte opposta. Battendo il Genoa per 2-1, il Milan ha conquistato la possibilità di puntare alla Champions nell'ultimo turno: ai rossoneri basterà battere il Cagliari, o in alternativa qualificarsi tramite un pareggio o una sconfitta a seconda dei risultati di Como, Juventus e Roma.


  • IL RINNOVO DI CHIVU

    Marotta ha anche brevemente affrontato la questione sul rinnovo di Chivu, nei prossimi giorni l'incontro per il prolungamento:

    "Sì, ma direi che è un aspetto formale. Non c'è motivo. Chivu rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, l'ho detto tante volte. E' un allenatore molto bravo, l'Inter se lo deve tenere stretto".

    "In questi momenti provo una grande emozione e una felicità personale, anche per gli 80mila che sono qua a festeggiare una squadra straordinaria allenata da un altrettanto straordinario allenatore".

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