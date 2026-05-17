Derby a distanza, Marotta a Cardinale: "Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria"

La risposta di Marotta e Jerry Cardinale non è tardata ad arrivare. Poco prima del match interno contro il Verona, nella giornata dei festeggiamenti per lo Scudetto conquistato due settimane fa, il presidente dell'Inter ha risposto al collega del Milan, che nella giornata di sabato aveva raccontato di come l'Italia non potesse permettersi perdere 5-0 le finali di Champions, senza comunque nominare direttamente la squadra nerazzurra.

"Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria" ha detto Marotta a Dazn. "Quella seria è: auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Quella ironica me la tengo per altre occasioni...".

Anche in occasione della giornata celebrativa dell'Inter, dunque, non è mancata una stilettata, stavolta dalla parte opposta. Battendo il Genoa per 2-1, il Milan ha conquistato la possibilità di puntare alla Champions nell'ultimo turno: ai rossoneri basterà battere il Cagliari, o in alternativa qualificarsi tramite un pareggio o una sconfitta a seconda dei risultati di Como, Juventus e Roma.



