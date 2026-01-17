Pubblicità
Cagliari Juventus MarocchiGetty Images
Stefano Silvestri

Marocchi sul rigore revocato in Cagliari-Juventus: "Mazzitelli fa fallo, impedisce a Miretti di calciare in porta"

L'opinionista di Sky va controcorrente sull'episodio che nel primo tempo ha portato alla cancellazione di un rigore inizialmente concesso alla Juve. Ma nessuno è d'accordo con lui.

La Juventus ha perso 1-0 a Cagliari, ma nel primo tempo avrebbe anche avuto la teorica palla del vantaggio. Perché teorica? Perché un calcio di rigore assegnato ai bianconeri, alla fine, è stato revocato.

Miretti ha raccolto in area di rigore una sponda aerea di Kalulu e al momento di calciare ha incocciato la gamba di Mazzitelli. In un primo momento l'arbitro Massa ha indicato il dischetto, poi è stato richiamato al monitor e ha cambiato la propria decisione: è stato il giocatore della Juventus a far fallo su quello del Cagliari.

Decisione finale corretta, quella di Massa, praticamente per tutti. Ma non per Giancarlo Marocchi, che nel post partita di Sky ha contestato la mancata assegnazione del rigore a favore della Juventus.

  • LA CRITICA DI MAROCCHI

    Presente in studio assieme a Stefano Borghi e a Paolo Condò, con la conduzione di Giorgia Cenni, l'ex centrocampista e attuale opinionista si è espresso così:

    “Quante volte più di un anno fa, l’attaccante mentre il difensore andava sulla palla rinviando, metteva una palla là facendosi calciare il polpaccio o la suola? Assolutamente orribili quei rigori, non li danno più. Questo è inverso. Si decide che si è sul pallone se o lo tocchi o hai il piede davanti all’avversario".

  • "MAZZITELLI FA FALLO"

    Al che Condò ha posto una domanda secca a Marocchi: "Qual è il fallo di Mazzitelli in quest'occasione?". E Marocchi è rimasto fermo sulla propria opinione:

    "Impedisce di calciare in porta mettendo una gamba così".

  • BORGHI: "NO, NO..."

    Lo stesso Condò ha fatto capire in maniera piuttosto chiara di non essere concorde con la visione dell'episodio da parte di Marocchi. E Borghi si è schierato con il collega: mentre Marocchi concludeva il proprio discorso, affermando come secondo lui il fallo di Mazzitelli ci fosse, ha mormorato un "no, no..." che vale più di qualsiasi altro commento.

  • "TANTO NON DECIDIAMO NOI"

    Alla fine, in un'atmosfera comunque rilassata e serena, ognuno è rimasto fermo sulla propria posizione: secondo Borghi e Condò il rigore non c'era, secondo Marocchi invece sì. Anche se, forse, con qualche riserva dopo le osservazioni degli altri due opinionisti presenti in studio.

    L'ex giocatore ha infatti sorriso, concludendo il dialogo con un "tanto non dobbiamo decidere noi: decide il VAR…". Il che è effettivamente quel che è accaduto alla Unipol Domus.

