Marocchi sul rigore revocato in Cagliari-Juventus: "Mazzitelli fa fallo, impedisce a Miretti di calciare in porta"

La Juventus ha perso 1-0 a Cagliari, ma nel primo tempo avrebbe anche avuto la teorica palla del vantaggio. Perché teorica? Perché un calcio di rigore assegnato ai bianconeri, alla fine, è stato revocato.

Miretti ha raccolto in area di rigore una sponda aerea di Kalulu e al momento di calciare ha incocciato la gamba di Mazzitelli. In un primo momento l'arbitro Massa ha indicato il dischetto, poi è stato richiamato al monitor e ha cambiato la propria decisione: è stato il giocatore della Juventus a far fallo su quello del Cagliari.

Decisione finale corretta, quella di Massa, praticamente per tutti. Ma non per Giancarlo Marocchi, che nel post partita di Sky ha contestato la mancata assegnazione del rigore a favore della Juventus.