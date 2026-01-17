Moviola Cagliari-Juventus: nessun fallo di Mazzitelli su Miretti, giusto revocare il rigore ai bianconeri?

Il sabato di Serie A si chiude con Cagliari-Juventus, gara valida per la ventunesima giornata del massimo campionato italiano. 2-1 per i bianconeri, grazie a una doppietta di Yildiz, si è conclusa la gara d'andata.
L'arbitro della sfida è il signor Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia alla nona direzione di gara in questo campionato, la prima dopo Fiorentina-Milan dell'11 gennaio.
Ecco gli episodi da moviola e i casi più controversi della sfida della Unipol Domus tra il Cagliari e la Juventus.
(Articolo in aggiornamento)