Miretti Mazzitelli Cagliari JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Cagliari-Juventus: nessun fallo di Mazzitelli su Miretti, giusto revocare il rigore ai bianconeri?

I casi da moviola e gli episodi più controversi di Cagliari-Juventus, gara della ventunesima giornata di Serie A. Sfida diretta da Davide Massa della sezione di Imperia.

Il sabato di Serie A si chiude con Cagliari-Juventus, gara valida per la ventunesima giornata del massimo campionato italiano. 2-1 per i bianconeri, grazie a una doppietta di Yildiz, si è conclusa la gara d'andata.

L'arbitro della sfida è il signor Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia alla nona direzione di gara in questo campionato, la prima dopo Fiorentina-Milan dell'11 gennaio.

Ecco gli episodi da moviola e i casi più controversi della sfida della Unipol Domus tra il Cagliari e la Juventus.

(Articolo in aggiornamento)

  • 15' - RIGORE REVOCATO ALLA JUVENTUS

    Miretti trova spazio in area, pescato da una torre aerea di Kalulu, e viene forse steso da Mazzitelli al momento della conclusione: Massa in un primo momento indica il dischetto, concedendo il calcio di rigore alla Juventus.

    Il fischietto ligure viene però richiamato dal VAR al monitor per un on field review e il rigore viene revocato: è Mazzitelli a mettere il piede davanti a Miretti, che finisce per colpirlo.

    La decisione sembra essere giusta, in quanto sembra proprio Miretti a commettere fallo su Mazzitelli dopo il recupero difensivo dell'ex centrocampista di Frosinone e Como.

  • 93' - MINA GRAZIATO

    Poco altro da segnalare durante il corso della gara della Unipol Domus, a parte un episodio di nervosismo accaduto nel finale: Mina prima provoca Zhegrova dopo un pallone finito in calcio d'angolo per la Juventus e poi viene a contatto con Thuram, dando vita a un mezzo parapiglia subito sedato.

    Qualche rischio di ammonizione per il centrale colombiano, notoriamente fumantino in campo, ma alla fine Massa non estrae cartellini considerando come il tutto si sia spento dopo pochi secondi: giusto così.

  • GLI AMMONITI DI CAGLIARI-JUVENTUS

    • Yildiz

    Solo un ammonito alla Unipol Domus: Kenan Yildiz, uno dei meno prevedibili in questo senso. Locatelli, diffidato prima del match, non ha preso gialli e contro il Napoli ci sarà. 

