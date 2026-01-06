Maresca e l’addio al Chelsea: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come l’hai trovato”

Solo fino a pochi mesi fa sembrava destinato ad aprire un lungo ciclo con il Chelsea, l’avventura di Enzo Maresca sulla panchina dei Blues si è però chiusa molto prima di quanto in molti potessero immaginare.
Le strade del tecnico italiano e del club londinese si sono separate lo scorso 1° gennaio dopo alcuni risultati non propriamente soddisfacenti e, con ogni probabilità, anche qualche attrito tra le parti.
Dopo un lungo silenzio, Maresca ha deciso di affidare ad un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il suo saluto al Chelsea.