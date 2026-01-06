Maresca e l’addio al Chelsea: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come l’hai trovato”

Dopo una prima annata da incorniciare, Maresca ha avuto qualche difficoltà in più a ripetersi nella seconda alla guida di una squadra comunque giovanissima e costruita soprattutto per ottenere grandi risultati in futuro.

In 19 partite di Premier League, ha infatti ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre in EFL Cup il suo percorso è stato netto e scandito da tre successi.

In Champions League il Chelsea è invece quattordicesimo nella classifica della ‘Fase Campionato’ a -2 da quella posizione che varrebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo.