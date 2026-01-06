Pubblicità
Leonardo Gualano

Maresca e l’addio al Chelsea: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come l’hai trovato”

Enzo Maresca ha affidato ad un lungo post pubblicato su Instagram il suo addio al Chelsea: “Vado via con la pace interiore di lasciare il club dove merita”.

Solo fino a pochi mesi fa sembrava destinato ad aprire un lungo ciclo con il Chelsea, l’avventura di Enzo Maresca sulla panchina dei Blues si è però chiusa molto prima di quanto in molti potessero immaginare.

Le strade del tecnico italiano e del club londinese si sono separate lo scorso 1° gennaio dopo alcuni risultati non propriamente soddisfacenti e, con ogni probabilità, anche qualche attrito tra le parti.

Dopo un lungo silenzio, Maresca ha deciso di affidare ad un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il suo saluto al Chelsea.

  • “LASCIA QUESTO MONDO MEGLIO DI COME L’HAI TROVATO”

    Il post di congedo di Maresca, si apre con una frase eloquente che molto dice della sua avventura al Chelsea.

    “‘LASCIA QUESTO MONDO UN PO’ MEGLIO DI COME LO HAI TROVATO’

    Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League.

    Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere”.

  • “GRAZIE DA PARTE MIA E DELLA MIA FAMIGLIA”

    “Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi.

    Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della Coppa del Mondo per club.

    Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore!

    Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido.

    Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro.

    Grazie CHELSEA da parte mia e della mia famiglia”.

    DUE TROFEI IN DICIOTTO MESI

    Approdato sulla panchina del Chelsea nell’estate del 2023, Enzo Maresca ha vissuto sulla panchina dei Blues un’esperienza intensa e scandita da grandi risultati.

    Non solo infatti è riuscito a condurre la compagine londinese ad un quarto posto in campionato che si è tradotto in un ritorno in Champions League, ma ha anche vinto la Conference League battendo in finale il Betis con un netto 4-1 e trionfato al Mondiale per Club superando il favoritissimo PSG 3-0 in finale.

    Due sudassi storici per il Chelsea, che però non sono bastati per aprire un vero e proprio ciclo.

    UNA STAGIONE TRA ALTI E BASSI

    Dopo una prima annata da incorniciare, Maresca ha avuto qualche difficoltà in più a ripetersi nella seconda alla guida di una squadra comunque giovanissima e costruita soprattutto per ottenere grandi risultati in futuro.

    In 19 partite di Premier League, ha infatti ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre in EFL Cup il suo percorso è stato netto e scandito da tre successi.

    In Champions League il Chelsea è invece quattordicesimo nella classifica della ‘Fase Campionato’ a -2 da quella posizione che varrebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo. 

