Marcus Thuram recuperato, ma Deschamps lo lascia a Milano: perché l'attaccante dell'Inter non è stato convocato dalla Francia

Nei convocati di Deschamps per i prossimi impegni della Francia non c'è Marcus Thuram: l'attaccante rimarrà a Milano a disposizione di Chivu.

Francia attesa dalle ultime due fatiche nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali: 'Bleus' in campo contro l'Ucraina il 13 novembre e in casa dell'Azerbaigian (tre giorni più tardi).

Nell'elenco dei convocati stilati dal commissario tecnico Didier Deschamps non c'è Marcus Thuram, assente anche nella precedente tornata a causa dell'infortunio rimediato il 30 settembre in Champions League.

L'attaccante dell'Inter ora sta bene ed è anche tornato ad assaporare le sensazioni del prato verde contro il Kairat Almaty: ma quindi perché non è stato convocato?

  • I CONVOCATI DELLA FRANCIA

    Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

    Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

    Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaire-Emery

    Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku

  • ASSENTI ANCHE RABIOT E IL FRATELLO KHEPHREN

    La Francia non avrà a disposizione neanche l'altro Thuram, ovvero il fratello minore di Marcus, Khephren; nella lista non figura nemmeno Adrien Rabiot.

    Il centrocampista del Milan è alle prese col recupero dalla lesione al muscolo soleo: il ritorno agli allenamenti in gruppo è sempre più vicino, ma ciò avverrà in Italia per preparare il Derby della Madonnina in programma al rientro dalla sosta.

  • MARCUS THURAM RECUPERATO

    Un'assenza inaspettata, in quanto Marcus Thuram ha da giorni lasciato l'infermeria dell'Inter per riprendere confidenza con le dinamiche del calcio giocato: completamente smaltito l'infortunio risalente alla sfida di fine settembre contro lo Slavia Praga.

    Dopo la mancata convocazione per la trasferta di Verona a scopo puramente precauzionale, il classe 1997 ha fatto parte della squadra che ha avuto la meglio sul Kairat Almaty: per lui una ventina di minuti messi nelle gambe, a pochi giorni da Inter-Lazio in cui potrebbe rivedersi dal 1' accanto a capitan Lautaro.

  • PERCHÉ MARCUS THURAM NON È STATO CONVOCATO DALLA FRANCIA

    Ma se Marcus Thuram sta bene dal punto di vista fisico, perché Deschamps ha deciso di escluderlo dagli ultimi due impegni validi per le qualificazioni mondiali?

    Probabilmente c'entra il mese di stop da cui è reduce la punta nerazzurra, ma non solo: alla Francia basterà infatti battere in casa l'Ucraina nella prossima uscita per festeggiare il pass iridato. Un risultato ottenibile anche senza 'Tikus' che, a differenza di quanto accade con l'Inter, in nazionale ha sempre trovato grosse difficoltà a esprimere le proprie qualità (appena due le reti in trentuno presenze).

