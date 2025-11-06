Marcus Thuram recuperato, ma Deschamps lo lascia a Milano: perché l'attaccante dell'Inter non è stato convocato dalla Francia

Francia attesa dalle ultime due fatiche nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali: 'Bleus' in campo contro l'Ucraina il 13 novembre e in casa dell'Azerbaigian (tre giorni più tardi).

Nell'elenco dei convocati stilati dal commissario tecnico Didier Deschamps non c'è Marcus Thuram, assente anche nella precedente tornata a causa dell'infortunio rimediato il 30 settembre in Champions League.

L'attaccante dell'Inter ora sta bene ed è anche tornato ad assaporare le sensazioni del prato verde contro il Kairat Almaty: ma quindi perché non è stato convocato?