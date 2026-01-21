Pubblicità
Leonardo Gualano

Manchester City battuto dal Bodo/Glimt: i giocatori decidono di risarcire i tifosi che sono andati in Norvegia per seguire la partita

I giocatori del Manchester City hanno deciso di risarcire i tifosi che sono andati a Bodo, pagando loro il prezzo del biglietto della partita.

Si è consumata martedì sera a Bodø una delle più grandi sorprese di questa edizione della Champions League.

Il Bodø/Glimt, infatti, è riuscito nell’impresa di battere per 3-1 il Manchester City, regalandosi così la prima vittoria nel torneo.

Una sconfitta, quella patita dai Citizens, che conferma il negativo stato di forma della squadra di Guardiola, che incappa così nella seconda pesante battuta d’arresto in pochi giorni, dopo quella in campionato nel derby contro il Manchester United.

Proprio come accaduto contro i Red Devils, il City ha fornito una prestazione molto deludente, cosa questa che ha spinto i giocatori a prendere una decisione clamorosa: risarcire i tifosi che si sono recati in Norvegia per assistere alla partita.

    LA DECISIONE DEI GIOCATORI DEL CITY

    I giocatori del Manchester City hanno deciso di risarcire i 374 tifosi che hanno deciso di recarsi a Bodø per seguire la partita.

    In particolare, verranno restituiti loro i soldi spesi per il biglietto, il tutto per una spesa complessiva, tenendo conto del prezzo di circa 25 sterline per tagliando, di 9.357 sterline (circa 10.700 euro).

  • “IL MINIMO CHE POSSIAMO FARE”

    Parlando a nome di tutta la squadra, il gruppo dei capitani del Manchester City, composto da Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ed Erling Haaland, ha spiegato il motivo del gesto.

    “I nostri tifosi sono tutto per noi.

    Sappiamo quanti sacrifici facciano per viaggiare in tutto il mondo per sostenerci in casa e in trasferta e noi non daremo mai nulla per scontato. Sono i migliori al mondo.

    Sappiamo che hanno affrontato un lungo viaggio per sostenerci nonostante il freddo gelido, in quella che è stata una serata difficile per noi in campo.

    Coprire il costo dei biglietti dei tifosi che sono venuti a Bodø è il minimo che possiamo fare”.

  • “SIGNIFICA MOLTO PER NOI”

    I tifosi del Manchester City hanno elogiato la decisione presa dai giocatori.

    Kevin Parker, rappresentante dell'OSC del Manchester City, ha commentato l’intera vicenda.

    “I tifosi del City arriveranno fino ai confini del mondo per sostenere la squadra e ieri sera non è stato diverso nel circolo polare artico.

    Bodø non è un posto facile da raggiungere e le temperature sotto lo zero hanno reso la serata impegnativa sotto diversi aspetti per i nostri tifosi.

    Abbiamo un legame incredibile con i giocatori durante le partite e questo gesto è un ulteriore promemoria di questo rapporto: significa molto per noi.

    Sappiamo che i giocatori sono delusi dalla sconfitta contro il Bodø, ma con la prossima partita in casa di sabato abbiamo la possibilità di tornare a vincere e i tifosi faranno sentire la loro voce”.

    A RISCHIO L’APPRODO DIRETTO AGLI OTTAVI

    Quella subita contro il Bodø/Glimt è stata per il Manchester City la seconda sconfitta nella ‘Fase Campionato’ di questa edizione della Champions League.

    La squadra di Guardiola è ancora settima in classifica (in attesa delle altre partite della settima giornata), con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici.

    Questo vuol dire che l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo è a rischio e molto dipenderà non solo dalla prossima partita interna contro il Galatasaray, ma anche dai risultati delle rivali.

