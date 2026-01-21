Manchester City battuto dal Bodo/Glimt: i giocatori decidono di risarcire i tifosi che sono andati in Norvegia per seguire la partita

Si è consumata martedì sera a Bodø una delle più grandi sorprese di questa edizione della Champions League.
Il Bodø/Glimt, infatti, è riuscito nell’impresa di battere per 3-1 il Manchester City, regalandosi così la prima vittoria nel torneo.
Una sconfitta, quella patita dai Citizens, che conferma il negativo stato di forma della squadra di Guardiola, che incappa così nella seconda pesante battuta d’arresto in pochi giorni, dopo quella in campionato nel derby contro il Manchester United.
Proprio come accaduto contro i Red Devils, il City ha fornito una prestazione molto deludente, cosa questa che ha spinto i giocatori a prendere una decisione clamorosa: risarcire i tifosi che si sono recati in Norvegia per assistere alla partita.