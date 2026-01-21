Manchester City battuto dal Bodo/Glimt: i giocatori decidono di risarcire i tifosi che sono andati in Norvegia per seguire la partita

I tifosi del Manchester City hanno elogiato la decisione presa dai giocatori.

Kevin Parker, rappresentante dell'OSC del Manchester City, ha commentato l’intera vicenda.

“I tifosi del City arriveranno fino ai confini del mondo per sostenere la squadra e ieri sera non è stato diverso nel circolo polare artico.

Bodø non è un posto facile da raggiungere e le temperature sotto lo zero hanno reso la serata impegnativa sotto diversi aspetti per i nostri tifosi.

Abbiamo un legame incredibile con i giocatori durante le partite e questo gesto è un ulteriore promemoria di questo rapporto: significa molto per noi.

Sappiamo che i giocatori sono delusi dalla sconfitta contro il Bodø, ma con la prossima partita in casa di sabato abbiamo la possibilità di tornare a vincere e i tifosi faranno sentire la loro voce”.