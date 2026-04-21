Malinovskyi vicino al Trabzonspor: è in scadenza col Genoa e può arrivare a parametro zero

Malinovskyi ha collezionato fino a questo momento 30 presenze nell'attuale campionato con la maglia del Genoa: sei sono i goal segnati dal mancino ucraino, che a ciò ha aggiunto anche tre assist.

L'ex atalantino non è sceso in campo nel weekend nella partita vinta contro il Pisa: era squalificato a causa del giallo rimediato una settimana prima col Sassuolo, gara nella quale era peraltro andato a segno.