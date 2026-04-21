Malinovskyi vicino al Trabzonspor: è in scadenza col Genoa e può arrivare a parametro zero

Ruslan Malinovskyi è in procinto di lasciare Genova e la Serie A. Non subito, naturalmente: le varie finestre di mercato non sono aperte. Ma al termine della stagione sì, l'addio è destinato a concretizzarsi.
Il mancino del Genoa, uno dei protagonisti dell'annata della formazione allenata da Patrick Vieira prima e Daniele De Rossi poi, dovrebbe volare in Turchia per indossare la maglia del Trabzonspor, formazione della massima serie locale.
A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui le trattative per il cambio di casacca di Malinovskyi sono in fase avanzata.