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Malinovskyi GenoaGetty
Stefano Silvestri

Malinovskyi vicino al Trabzonspor: è in scadenza col Genoa e può arrivare a parametro zero

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R. Malinovsky

L'ex atalantino è in procinto di lasciare Genova e la Serie A per fine contratto al termine della stagione: i turchi gli hanno proposto un triennale, trattativa in fase avanzata.

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Ruslan Malinovskyi è in procinto di lasciare Genova e la Serie A. Non subito, naturalmente: le varie finestre di mercato non sono aperte. Ma al termine della stagione sì, l'addio è destinato a concretizzarsi.

Il mancino del Genoa, uno dei protagonisti dell'annata della formazione allenata da Patrick Vieira prima e Daniele De Rossi poi, dovrebbe volare in Turchia per indossare la maglia del Trabzonspor, formazione della massima serie locale.

A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui le trattative per il cambio di casacca di Malinovskyi sono in fase avanzata.

  • IN SCADENZA DI CONTRATTO

    Malinovskyi, arrivato dal Genoa nell'estate del 2023 proveniente dall'Atalanta, ha firmato all'epoca un contratto della durata di tre anni: ciò significa che il vincolo in questione andrà in scadenza tra poche settimane, il 30 giugno.

    L'ex nerazzurro, in sostanza, si appresta a diventare a breve un parametro zero. Con il Trabzonspor che ha l'unica missione di trovare un accordo con lui e con i suoi agenti, non con la sua società d'appartenenza.

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  • TRE ANNI DI CONTRATTO

    Anche il Trabzonspor ha offerto tre anni di contratto a Malinovskyi, proprio come aveva fatto il Genoa nel 2023. Nel caso accetti, dunque, il talento ucraino firmerà con il club turco fino al 30 giugno del 2029.

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  • LA STAGIONE DI MALINOVSKYI

    Malinovskyi ha collezionato fino a questo momento 30 presenze nell'attuale campionato con la maglia del Genoa: sei sono i goal segnati dal mancino ucraino, che a ciò ha aggiunto anche tre assist.

    L'ex atalantino non è sceso in campo nel weekend nella partita vinta contro il Pisa: era squalificato a causa del giallo rimediato una settimana prima col Sassuolo, gara nella quale era peraltro andato a segno.

  • NUOVO CAMPIONATO?

    Per Malinovskyi, in caso di trasferimento al Trabzonspor, si tratterebbe del quinto campionato della carriera: ha esordito in Ucraina prima di trasferirsi al Genk, in Belgio, e poi di giocare in Italia con Atalanta e Genoa, senza dimenticare una poco fortunata parentesi al Marsiglia.

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