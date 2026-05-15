Malinovskyi-Genoa, è finita. De Rossi lo saluta: "Difficile da rimpiazzare"

L'era genovese di Ruslan Malinovskyi si concluderà dopo tre stagioni. A due settimane dal termine della Serie A e a un mese e mezzo dalla scadenza contrattuale del giocatore ucraino, il Genoa ha confermato ufficialmente la sua partenza, salutandolo per il periodo rossoblù.

"Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle" ha scritto il Genoa sui propri account social. "Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre".

Ad anticipare la partenza di Malinovskyi, comunque non sorprendente, era stato il tecnico del Genoa De Rossi, che nel pomeriggio di venerdì aveva presentato la partita contro il Milan in conferenza stampa:

"Forse mi sono allargato facendo questa comunicazione che non mi riguardava, l’ho detto di getto... Ha giocato anche quando non era al meglio, due volte messo in panchina e subentrando ha fatto la differenza. Bella persona oltre che grande giocatore".

"Si sostituisce con qualità, con un giocatore ovviamente più giovane, quindi non si potrà pretendere un goal ogni volta da trenta metri. Non si sostituisce con una copia di Ruslan perché non esiste un giocatore come lui. Parliamo di un calciatore difficile da rimpiazzare perché ti dà la certezza di sei/sette partite vinte all’anno"