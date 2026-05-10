Malen è la svolta invernale della Roma: eguagliato il record di Balotelli, solo Kane meglio di lui da gennaio

Malen ha fatto capire di essere in giornata sì dopo 19 minuti: Mancini lo ha lanciato in profondità, lui è scattato alle spalle della difesa del Parma, ha superato Suzuki con un pallonetto depositando infine la palla nella porta sguarnita.

L'unico problema? La posizione di fuorigioco dell'olandese, effettivamente partito oltre tutti al momento del lancio di Mancini. Dunque, goal annullato.

Ma Malen non ci ha messo molto a segnarne uno buono. Pochi minuti più tardi è toccato a Dybala servirlo con un assist al bacio: Malen ha controllato da centravanti puro e con l'interno del destro ha piazzato la palla nell'angolino basso alle spalle di Suzuki per lo 0-1.







