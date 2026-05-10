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Parma Calcio 1913 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Malen è la svolta invernale della Roma: eguagliato il record di Balotelli, solo Kane meglio di lui da gennaio

Serie A
Roma
Parma Calcio 1913 vs Roma
D. Malen

L'olandese è andato a segno anche a Parma, confermandosi il trascinatore della squadra di Gasperini nella corsa alla Champions League: il suo rendimento in pochi mesi è clamoroso.

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C'è una Roma con Donyell Malen e una Roma senza Donyell Malen. Letteralmente. E a dirlo è il clamoroso impatto dell'attaccante olandese nei pochi mesi in la Serie A l'ha "scoperto" come clamoroso finalizzatore.

Malen è andato a segno anche a Parma. E non è certo una novità. Anche se lunedì scorso era sorprendentemente rimasto a secco, nonostante la Roma avesse travolto la Fiorentina sotto il peso di quattro reti.

In quell'occasione l'ex Aston Villa aveva partecipato alla festa con un assist di trivela per Pisilli, simile a quello per El Aynaoui a Bologna; stavolta si è (ri)messo in proprio.

  • GOAL ANNULLATO, GOAL VALIDO

    Malen ha fatto capire di essere in giornata sì dopo 19 minuti: Mancini lo ha lanciato in profondità, lui è scattato alle spalle della difesa del Parma, ha superato Suzuki con un pallonetto depositando infine la palla nella porta sguarnita.

    L'unico problema? La posizione di fuorigioco dell'olandese, effettivamente partito oltre tutti al momento del lancio di Mancini. Dunque, goal annullato.

    Ma Malen non ci ha messo molto a segnarne uno buono. Pochi minuti più tardi è toccato a Dybala servirlo con un assist al bacio: Malen ha controllato da centravanti puro e con l'interno del destro ha piazzato la palla nell'angolino basso alle spalle di Suzuki per lo 0-1.



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  • CHE RENDIMENTO

    Pazzesco il rendimento di Malen con la maglia della Roma. Da quando è atterrato nella Capitale, ovvero a gennaio, per dare una mano all'asfittico attacco di Gasperini, l'olandese ha incredibilmente mutato il volto della squadra.

    Sono 16 le presenze collezionate fino a questo momento da Malen in Serie A. Le reti segnate? Addirittura 12, l'ultima appunto quella di Parma. Un rendimento realizzativo che, tra una doppietta e una tripletta, ha tenuto di peso la Roma attaccata al treno Champions League.

    Per distacco, insomma, Malen si è preso il "premio" di miglior acquisto del mercato di gennaio in Serie A. Nessuno ha riversato sul campo un simile impatto da gennaio a oggi.

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  • Balotelli Milan desktopGetty Images

    EGUAGLIATO BALOTELLI

    Segnando a Parma, Malen ha già staccato un altro calciatore che dopo essere arrivato durante il mercato di gennaio aveva realizzato 11 reti nella seconda parte di stagione: Maxi Lopez, nel 2009/2010 al Catania.

    Il record, fino a oggi, era di un altro attaccante: Mario Balotelli. Uno che, così come sta facendo oggi, nel 2012/2013 aveva consentito alla stagione del Milan di svoltare dopo una prima parte mediocre, con tanto di terzo posto finale e di qualificazione alla Champions League.

    Balotelli, dopo essere tornato in Italia dal Manchester City, quell'anno ha segnato 12 reti in appena 13 presenze: un primato per un qualsiasi giocatore acquistato da quando esiste il mercato di gennaio. Un primato che, al Tardini, Malen è stato capace di eguagliare.

  • IN EUROPA MEGLIO SOLO KANE

    Come rivelato da Opta, allargando lo sguardo fuori dai nostri confini solo un calciatore ha avuto un rendimento realizzativo migliore di quello di Malen dalla ventunesima giornata, ovvero da quando l'ex Aston Villa ha esordito con la Roma segnando al Torino: nientemeno che Harry Kane.



    Se Malen ha segnato 12 volte da gennaio a oggi, Kane lo batte: è a quota 13 in Bundesliga. Un impatto che ha consentito al Bayern di stravincere il campionato, così come quello dell'olandese continua a far sognare la Roma.

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