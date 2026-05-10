Malen è la svolta invernale della Roma: eguagliato il record di Balotelli, solo Kane meglio di lui da gennaio

C'è una Roma con Donyell Malen e una Roma senza Donyell Malen. Letteralmente. E a dirlo è il clamoroso impatto dell'attaccante olandese nei pochi mesi in la Serie A l'ha "scoperto" come clamoroso finalizzatore.
Malen è andato a segno anche a Parma. E non è certo una novità. Anche se lunedì scorso era sorprendentemente rimasto a secco, nonostante la Roma avesse travolto la Fiorentina sotto il peso di quattro reti.
In quell'occasione l'ex Aston Villa aveva partecipato alla festa con un assist di trivela per Pisilli, simile a quello per El Aynaoui a Bologna; stavolta si è (ri)messo in proprio.