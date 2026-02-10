Goal.com
Malen RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Malen già trascinatore della Roma: può essere un fattore nella lotta Champions con la Juventus

Impatto da sogno per Malen con la maglia della Roma: nessun nuovo acquisto come lui, può diventare un fattore nella corsa per la conquista di un posto in Champions.

Il mezzo passo falso della Juventus non ha trovato impreparata la Roma che, contro il Cagliari all'Olimpico, ha svolto egregiamente il suo compito: 2-0 e aggancio in classifica proprio ai bianconeri.

Una risposta importante dopo il k.o. di Udine che aveva un po' ridimensionato l'ambiente giallorosso: tre punti fondamentali per la corsa Champions che rischia di essere pesantemente condizionata dalle scelte operate sul mercato dai club protagonisti.

La Roma ha già in Malen uno dei suoi leader, mentre la Juventus non è riuscita a completare il reparto avanzato con un nuovo attaccante: una differenza che alla lunga potrebbe risultare decisiva.

  • PRIMI GOAL ALL'OLIMPICO

    Dopo l'esordio 'spaccamascella' sul campo del Torino e i passi indietro fatti registrare nei due successivi appuntamenti contro Milan e Udinese, Malen si è preso l'Olimpico con una serata semplicemente perfetta.

    Sua la firma su entrambe le reti romaniste: la prima con un delizioso tocco sotto a eludere l'uscita di Caprile, la seconda con una zampata da pochi metri in anticipo sul diretto marcatore.

    Doppietta peraltro maturata agli occhi di un certo Francesco Totti, acclamato dall'Olimpico e in odore di ritorno in dirigenza dopo le ultime dichiarazioni di Claudio Ranieri.

  • IMPATTO SUPER

    Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa, Malen è già il nuovo acquisto più impattante della Serie A: tre goal in quattro partite e un'incidenza decisamente elevata sui risultati della squadra di Gasperini.

    Il tecnico piemontese lo ha reso il suo nuovo '9', nonostante Malen si sia spesso messo in evidenza in qualità di esterno offensivo: le caratteristiche di punta tecnica ed estremamente 'sgusciante' per i difensori stanno pagando in termini di reti e di imprevedibilità delle giocate, sempre meno facili da decifrare per gli avversari.

    Un'intuizione sul mercato che rischia di fare la voce grossa nella lotta per un posto nella Champions League della prossima stagione: a cui Malen, a meno di clamorosi ribaltoni, potrebbe prendere parte con la maglia della Roma.

  • LA DIFFERENZA CON LA JUVENTUS

    Se la Roma sembra aver risolto l'annoso problema della punta, in casa Juventus le pene relative a tale mancanza sono ancora in corso: alla fine non è arrivato nessun nuovo '9' fisico, come da richiesta di Spalletti che dovrà condurre in porto la stagione con le attuali forze a disposizione.

    Dalle suggestioni Sorloth e Icardi all'obiettivo concreto Kolo Muani: nessuno di questi ha fatto le valigie per sbarcare a Torino, per rinforzare un attacco che avrebbe avuto necessariamente bisogno di forze fresche per risultare più temibile agli occhi degli avversari.

    Il miglior marcatore stagionale resta Yildiz con nove reti, seguito a quota sette da David e dal sorprendente McKennie: al quarto posto c'è ancora Vlahovic, nonostante sia ai box da fine novembre per l'infortunio che lo ha costretto a finire sotto i ferri.

  • UN FATTORE PER LA LOTTA CHAMPIONS

    La presenza di Malen rischia di diventare un fattore determinante nella lotta per finire tra le prime quattro del campionato, posizionamento che al termine della stagione garantirà l'accesso alla Champions League.

    Roma e Juventus sono attualmente le squadre più indicate per contendersi l'ultimo posto utile, ovvero il quarto, con Inter, Milan e Napoli che sembrano avere una marcia in più per occupare le prime tre posizioni.

    Un alleato di entrambe potrebbe essere il rendimento stagionale in Europa delle italiane ancora in corsa, che aumenterebbe le possibilità di estendere la qualificazione in Champions League anche alla quinta classificata: a quel punto l'incidenza del mercato potrebbe passare in secondo piano, ma si tratta di uno scenario con tantissime incognite e variabili difficili da prevedere.

