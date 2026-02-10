Malen già trascinatore della Roma: può essere un fattore nella lotta Champions con la Juventus

Il mezzo passo falso della Juventus non ha trovato impreparata la Roma che, contro il Cagliari all'Olimpico, ha svolto egregiamente il suo compito: 2-0 e aggancio in classifica proprio ai bianconeri.
Una risposta importante dopo il k.o. di Udine che aveva un po' ridimensionato l'ambiente giallorosso: tre punti fondamentali per la corsa Champions che rischia di essere pesantemente condizionata dalle scelte operate sul mercato dai club protagonisti.
La Roma ha già in Malen uno dei suoi leader, mentre la Juventus non è riuscita a completare il reparto avanzato con un nuovo attaccante: una differenza che alla lunga potrebbe risultare decisiva.