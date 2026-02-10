Malen già trascinatore della Roma: può essere un fattore nella lotta Champions con la Juventus

Se la Roma sembra aver risolto l'annoso problema della punta, in casa Juventus le pene relative a tale mancanza sono ancora in corso: alla fine non è arrivato nessun nuovo '9' fisico, come da richiesta di Spalletti che dovrà condurre in porto la stagione con le attuali forze a disposizione.

Dalle suggestioni Sorloth e Icardi all'obiettivo concreto Kolo Muani: nessuno di questi ha fatto le valigie per sbarcare a Torino, per rinforzare un attacco che avrebbe avuto necessariamente bisogno di forze fresche per risultare più temibile agli occhi degli avversari.

Il miglior marcatore stagionale resta Yildiz con nove reti, seguito a quota sette da David e dal sorprendente McKennie: al quarto posto c'è ancora Vlahovic, nonostante sia ai box da fine novembre per l'infortunio che lo ha costretto a finire sotto i ferri.