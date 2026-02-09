La Juventus si conferma senza 'killer instinct' lì davanti: McKennie in versione bomber, gli attaccanti continuano a fare fatica

Spalletti ha spesso definito lo statunitense un attaccante a tutti gli effetti, un vero e proprio bomber: e, a giudicare dai numeri, il tecnico di Certaldo sta avendo ragione.

Quello contro la Lazio è stato il settimo goal stagionale, a -2 dal miglior marcatore che resta Kenan Yildiz: l'ex Schalke 04 può essere considerato una sorta di 'intruso' e ciò la dice lunga sulle pezze messe a un roster offensivo poco performante.

Con Spalletti in panchina, McKennie è letteralmente rinato: da centrocampista più bloccato nel 3-4-2-1 di Tudor a punta aggiunta nell'attuale 4-2-3-1 che tante ottime indicazioni sta portando.