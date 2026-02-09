La Juventus si conferma senza 'killer instinct' lì davanti: McKennie in versione bomber, gli attaccanti continuano a fare fatica

Il 2-2 in rimonta apre alla più classica delle domande: un punto guadagnato o due persi per la Juventus contro la Lazio? L'evoluzione del match lascia pensare alla prima opzione, ma nel complesso è grande la delusione per non aver portato a casa il bottino pieno.
Spalletti ringrazia McKennie e Kalulu, autori delle reti che hanno permesso di evitare la prima sconfitta casalinga della stagione: pochi segnali, invece, da chi i goal dovrebbe averli nel sangue per ruolo ricoperto e attitudine a gonfiare il sacco.
Una carenza che denota la mancanza di quel 9 così tanto cercato nell'ultimo calciomercato invernale, figura che avrebbe fatto più che comodo a Spalletti.