Malen è un nuovo giocatore della Roma, c’è l’annuncio ufficiale: cifre e formula del trasferimento

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa.

L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta.

Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!".