Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Malen gfxGOAL
Leonardo Gualano

Malen è un nuovo giocatore della Roma, c’è l’annuncio ufficiale: cifre e formula del trasferimento

La Roma piazza un altro colpo di mercato assicurandosi Donyell Malen: c’è l’annuncio ufficiale del club giallorosso.

Pubblicità

Si attendeva solo l’ufficialità e adesso c’è anche quella: Donyell Malen è un nuovo giocatore della Roma.

Il club giallorosso continua dunque a rafforzare il suo reparto offensivo, regalandosi il secondo colpo di gennaio, dopo aver già annunciato l’acquisto di Robinio Vaz.

A confermare il definitivo buon esito della trattativa con l’Aston Villa è stata proprio la Roma attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DELLA ROMA

    "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa.

    L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

    Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. 

    Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!".

    • Pubblicità
  • Donyell Malen Aston VillaGetty Images

    CIFRE E FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Donyell Malen si è trasferito alla Roma con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

    L'operazione prevede la trasformazione in obbligo - e dunque il passaggio a titolo definitivo in giallorosso - in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione.

    Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, nelle casse dell’Aston Villa finiranno subito 2 milioni di euro, ai quali poi eventualmente aggiungere circa 25 nel caso in cui il cartellino del giocatore venga riscattato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONTRATTO E INGAGGIO DI MALEN ALLA ROMA

    Malen si è legato alla Roma sottoscrivendo un contratto per le prossime quattro stagioni.

    Ad attenderlo nella Capitale, un ingaggio da quasi 4 milioni di euro l’anno.

  • Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    IL RUOLO DI MALEN NELLA ROMA DI GASPERINI

    Donyell Malen è una punta centrale che fa della duttilità uno dei suoi punti di forza.

    Si tratta infatti di un giocatore che può agire in tutte le posizioni dell’arco offensivo e dunque può essere schierato anche da attaccante esterno.

    Destro naturale, dotato di grande velocità e tecnica, ha maturato una grande esperienza internazionale con il PSV, con il Borussia Dortmund, con l’Aston Villa ed anche con la Nazionale olandese, con la quale ha totalizzato 49 presenze condite da 13 goal.

    In questa stagione in Inghilterra ha totalizzato 29 presenze in tutte le competizioni, venendo schierato da punta centrale o da esterno offensivo, segnando 7 reti (4 in Premier League in 21 partite e 3 in Europa League in 6 gare) e confezionando due assist.

    Un elemento dunque completo, che garantirà a Gasperini esperienza, qualità ed anche diverse soluzioni offensive.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM
0