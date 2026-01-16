Malen è un nuovo giocatore della Roma, c’è l’annuncio ufficiale: cifre e formula del trasferimento

Donyell Malen è una punta centrale che fa della duttilità uno dei suoi punti di forza.
Si tratta infatti di un giocatore che può agire in tutte le posizioni dell’arco offensivo e dunque può essere schierato anche da attaccante esterno.
Destro naturale, dotato di grande velocità e tecnica, ha maturato una grande esperienza internazionale con il PSV, con il Borussia Dortmund, con l’Aston Villa ed anche con la Nazionale olandese, con la quale ha totalizzato 49 presenze condite da 13 goal.
In questa stagione in Inghilterra ha totalizzato 29 presenze in tutte le competizioni, venendo schierato da punta centrale o da esterno offensivo, segnando 7 reti (4 in Premier League in 21 partite e 3 in Europa League in 6 gare) e confezionando due assist.
Un elemento dunque completo, che garantirà a Gasperini esperienza, qualità ed anche diverse soluzioni offensive.