Malen Fullkrug Borussia DortmundGetty
Leonardo Gualano

Malen e Fullkrug gli uomini nuovi di Roma e Milan: in passato hanno sfiorato una Champions insieme

Roma e Milan si affronteranno all’Olimpico in una sfida che metterà in palio punti pesantissimi: tra gli uomini più attesi della gara anche Malen e Fullkrug.

A ritagliarsi un ruolo da protagonisti in questa sessione di calciomercato sono fin qui stati soprattutto gli attaccanti.

Vero è che generalmente sono loro a guadagnarsi le prime pagine dei giornali, con annesse luci della ribalta, ma nella realtà dei fatti sono diversi quelli che sono già arrivati e che stanno arrivando, così come ce ne sono stati e ce ne sono alcuni che stanno salutando la nostra Serie A.

Diversi club stanno approfittando della finestra di gennaio per ridisegnare i reparti offensivi delle proprie squadre e, tra quelli che si sono già mossi concretamente in questa direzione, ci sono anche la Roma e il Milan.

Giallorossi e rossoneri si sfideranno domenica sera in una gara di altissima classifica e, tra i probabili protagonisti del confronto, ci saranno anche due attaccanti che sono appena arrivati in Italia ma che hanno già avuto modo di incidere e che in passato hanno avuto modo di condividere la stessa maglia: Donyell Malen e Niclas Fullkrug.

  • Torino FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    MALEN HA GIÀ CAMBIATO IL VOLTO DELLA ROMA

    Appena 26’: tanti ne sono bastati a Donyell Malen per trovare il suo primo goal in Serie A e, tra l’altro, dopo che in precedenza gliene era stato annullato già uno.

    Si è sbloccato al suo esordio in campionato contro il Torino, dopo essere stato gettato subito nella mischia da Gian Piero Gasperini, ad appena tre giorni dal suo arrivo in Italia.

    Una prima con i fiocchi, di quelle che fanno stropicciare gli occhi, nel corso della quale ha messo in mostra il meglio del suo repertorio. La rete sul campo dei granata ha rappresentato solo il punto esclamativo di una prestazione completa, fatta di giocate, scatti, gesti tecnici e scambi con i compagni che hanno fatto pensare, a tratti, a un feeling più che collaudato.

    Il reparto offensivo ha rappresentato, nel girone di andata, il grande punto debole di una Roma che spesso non è riuscita a raccogliere quanto seminato, ma la sensazione è che con Malen la storia sia già cambiata.

    A Gasperini, che proprio nel presentare la sfida con il Toro non ha nascosto la sua soddisfazione per l’arrivo dell’olandese, è stato messo a disposizione un attaccante che segna, crea, ha esperienza internazionale e parla la “stessa lingua” di Dybala. Ciò che serviva, dunque, per fare un ulteriore salto di qualità.

  • Fullkrug Milan LecceGetty Images

    LE CARATTERISTICHE UNICHE DI FULLKRUG

    Se Malen è arrivato alla Roma a mercato già inoltrato, Fullkrug è sbarcato a Milano prima ancora che finisse il 2025.

    Il Milan ha deciso di puntare con forza su un giocatore che era reduce da una prima parte di stagione con il West Ham complicata, ma le cui qualità non potevano essere messe in discussione.

    Fullkrug i goal in carriera li ha sempre fatti, ma per Allegri rappresenta un’arma in più soprattutto da un altro punto di vista. È infatti un centravanti “vero”, uno di quelli che, con i suoi movimenti, le sue sponde e la forza nel gioco aereo, cambia sostanzialmente la fisionomia del Milan.

    È un giocatore diverso da Leao, Pulisic e Nkunku (Gimenez non lo si vede in campo da tempo e il suo futuro potrebbe essere tutto da scrivere) ed è anche più di una semplice alternativa.

    Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e, quando è sceso in campo dal 1’ a Firenze contro la Fiorentina, ha contribuito a creare azioni nitidissime da rete che poi Pulisic non è riuscito a sfruttare. Si è sbloccato nell’ultima uscita contro il Lecce, risultando decisivo, e per lui potrebbe essere solo la prima di tante soddisfazioni in Italia. Un colpo low cost che già sembra perfettamente riuscito.

  • INSIEME HANNO SFIORATO UN TRIONFO IN CHAMPIONS LEAGUE

    Malen e Fullkrug si ritroveranno da avversari all’Olimpico e lo faranno dopo aver condiviso in passato un’avventura al Borussia Dortmund.

    Una sola stagione insieme, ma che è andata a un passo dal diventare storica. Entrambi sono stati infatti i trascinatori di una squadra, quella allenata da Terzic, che contro ogni possibile pronostico è riuscita a spingersi fino all’ultimo atto della Champions League.

    Una cavalcata incredibile che si è interrotta solo a Wembley e di fronte a un Real Madrid oggettivamente più forte, esperto e battezzato, che si è imposto per 2-0 con le reti di Carvajal e Vinicius.

    In quel Borussia, Fullkrug agiva come centravanti inamovibile; Malen (che in quella finale entrò dalla panchina), invece, giocava esterno, a destra o a sinistra a seconda delle esigenze.

    Due giocatori molto diversi tra loro, ma proprio per questo estremamente compatibili, che però all’Olimpico questa volta saranno l’uno contro l’altro.

  • ENTRAMBI IN CAMPO DAL 1’?

    Contro il Milan sarà certamente Malen a guidare l’attacco della Roma. Sebbene sia arrivato da pochissimo nella capitale, nessuno può mettere in dubbio il fatto che i galloni da titolare siano già ampiamente i suoi.

    Gasperini si affiderà ai suoi movimenti, alle sue giocate e ai suoi scambi con Dybala per provare a scardinare la difesa dei rossoneri.

    Potrebbe invece essere destinato alla panchina Fullkrug, visto che Allegri dal 1’ dovrebbe puntare sui titolarissimi Rafa Leao e Christian Pulisic.

    Il bomber tedesco rappresenterebbe, in questo caso, l’arma da utilizzare a gara in corso per cambiare le cose sotto il profilo tattico.

    Il campo dell’Olimpico dirà di più; quello che intanto è certo è che Roma e Milan, nel mercato di gennaio, sono riusciti ad assicurarsi due attaccanti dei quali avevano enormemente bisogno.

