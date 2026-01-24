Malen e Fullkrug gli uomini nuovi di Roma e Milan: in passato hanno sfiorato una Champions insieme

A ritagliarsi un ruolo da protagonisti in questa sessione di calciomercato sono fin qui stati soprattutto gli attaccanti.

Vero è che generalmente sono loro a guadagnarsi le prime pagine dei giornali, con annesse luci della ribalta, ma nella realtà dei fatti sono diversi quelli che sono già arrivati e che stanno arrivando, così come ce ne sono stati e ce ne sono alcuni che stanno salutando la nostra Serie A.

Diversi club stanno approfittando della finestra di gennaio per ridisegnare i reparti offensivi delle proprie squadre e, tra quelli che si sono già mossi concretamente in questa direzione, ci sono anche la Roma e il Milan.

Giallorossi e rossoneri si sfideranno domenica sera in una gara di altissima classifica e, tra i probabili protagonisti del confronto, ci saranno anche due attaccanti che sono appena arrivati in Italia ma che hanno già avuto modo di incidere e che in passato hanno avuto modo di condividere la stessa maglia: Donyell Malen e Niclas Fullkrug.