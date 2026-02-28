Maldini salta Torino-Lazio: le sue condizioni e le possibilità di recupero per la Coppa Italia

In attesa, in campionato, di quella vittoria che manca dalla sfida col Genoa e dunque da fine gennaio, la Lazio tornerà in campo nel ventisettesimo turno per affrontare il Torino.
Una sfida, quella che si giocherà domenica, che segnerà l’esordio sulla panchina granata di D’Aversa e che metterà in palio punti importanti per due squadre che hanno necessità di tornare a cambiare marcia.
La Lazio si presenterà all’appuntamento non potendo contare su diversi giocatori, e tutto questo a pochi giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia con l’Atalanta.
Tra i giocatori che non giocheranno contro il Torino, anche Daniel Maldini.