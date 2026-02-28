Maldini salta Torino-Lazio: le sue condizioni e le possibilità di recupero per la Coppa Italia

Il nome di Daniel Maldini non figura nemmeno nella lista dei convocati stilata da Maurizio Sarri in vista della sfida di Torino.

L’attaccante, che dal suo arrivo alla Lazio era sempre stato schierato titolare e da ‘falso nove’ in campionato e in Coppa Italia, si appresta dunque a saltare la sua prima sfida in biancoceleste e non sarà a disposizione nemmeno a gara in corso.