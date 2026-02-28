Goal.com
Daniel Maldini LazioGetty Images
Leonardo Gualano

Maldini salta Torino-Lazio: le sue condizioni e le possibilità di recupero per la Coppa Italia

Daniel Maldini non sarà tra i protagonisti di Torino-Lazio: le condizioni dell’attaccante biancoceleste.

In attesa, in campionato, di quella vittoria che manca dalla sfida col Genoa e dunque da fine gennaio, la Lazio tornerà in campo nel ventisettesimo turno per affrontare il Torino.

Una sfida, quella che si giocherà domenica, che segnerà l’esordio sulla panchina granata di D’Aversa e che metterà in palio punti importanti per due squadre che hanno necessità di tornare a cambiare marcia.

La Lazio si presenterà all’appuntamento non potendo contare su diversi giocatori, e tutto questo a pochi giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia con l’Atalanta.

Tra i giocatori che non giocheranno contro il Torino, anche Daniel Maldini.

  • NEMMENO CONVOCATO

    Il nome di Daniel Maldini non figura nemmeno nella lista dei convocati stilata da Maurizio Sarri in vista della sfida di Torino.

    L’attaccante, che dal suo arrivo alla Lazio era sempre stato schierato titolare e da ‘falso nove’ in campionato e in Coppa Italia, si appresta dunque a saltare la sua prima sfida in biancoceleste e non sarà a disposizione nemmeno a gara in corso.

  • LE CONDIZIONI DI MALDINI

    Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, a fermare Daniel Maldini è stato un contrattempo di natura fisica.

    L’attaccante biancoceleste non è al meglio a causa di un problema a una caviglia.

  • CHI SOSTITUISCE MALDINI A TORINO?

    Vista l’indisponibilità di Daniel Maldini, Maurizio Sarri dovrà per forza di cose ridisegnare il suo tridente offensivo.

    Ad agire da punta centrale potrebbe essere Raktov, che parte in leggero vantaggio nel ballottaggio con Noslin.

  • MALDINI RECUPERA PER LA COPPA ITALIA?

    Il problema rimediato da Maldini nei giorni scorsi alla caviglia non dovrebbe essere di grave entità.

    Non è escluso che l’attaccante sia stato risparmiato al fine di favorire un recupero ottimale in vista della semifinale di andata di Coppa Italia in programma il prossimo 4 marzo all’Olimpico.

