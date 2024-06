Da Mainoo a Yamal: i talenti NXGN pronti a prendersi Euro 2024

GOAL ha messo insieme i talenti della NXGN nati dal 2005 in poi che prenotano un ruolo da protagonisti a Euro 2024.

L'inizio di Euro 2024 è ormai dietro l'angolo, con tifosi e addetti ai lavori pronti a immergersi in un'esperienza emozionante. I campionati Europei di calcio sono pronti a diventare anche una vetrina per giovani calciatori emergenti, desiderosi di compiere il salto nell'olimpo dei grandi.

In Germania profili del genere di certo non mancheranno: chi titolare della propria Nazionale, chi pronto a dire la sua anche a gara in corso o a scalare le gerarchie.

GOAL vi offre una panoramica dei talenti nati dal 2005 in poi da tenere d'occhio a Euro 2024.