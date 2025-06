Rispedita al mittente la prima offerta del Chelsea per Maignan: lunedì il giorno decisivo con una nuova proposta per il Milan.

Il Chelsea fa sul serio per Mike Maignan, primo obiettivo per la porta in vista dell'imminente Mondiale per Club a cui i 'Blues' prenderanno parte negli Stati Uniti.

L'interesse per l'estremo difensore francese non è mai stato un mistero: ora, però, la società inglese si è mossa in via ufficiale presentando un'offerta economica al Milan.

Proposta che, come riportato da 'Calciomercato.com', la controparte rossonera ha rispedito al mittente.