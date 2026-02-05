Ma chi è il vero partner di Lautaro Martinez? Thuram dà segnali, Bonny ed Esposito hanno rivoluzionato l'Inter

Detto e ribadito che Lautaro Martinez è un paio di gradini e anche più sopra gli altri, chi merita insomma di far coppia con lui nell'attacco dell'Inter? La domanda è questa, ma come detto una risposta non c'è. Semplicemente perché la concorrenza è talmente di alto livello da non avere un vincitore.

Thuram, titolarissimo nelle due passate stagioni, quest'anno ha giocato 27 volte tra tutte le competizioni con 11 goal e 5 assist; 7 goal e 6 assist è il bottino di Bonny in 29 presenze; mentre Esposito ha timbrato il cartellino 3 volte e fornito 4 assist ai compagni in 21 presenze.

Dal punto di vista puramente numerico, insomma, vince Thuram. Ovvero il più prestigioso dei tre, carriera alla mano. Ma la realtà dice che Chivu ama ruotare, che il turnover è sempre più una necessità man mano che la stagione si avvicina alla fase decisiva. E che Bonny ed Esposito potranno ritagliarsi uno spazio accanto a Lautaro anche nelle notti più importanti, non solo in un quarto di Coppa Italia.