Chivu sbotta dopo Inter-Torino: "Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcio"

L'Inter è in semifinale di Coppa Italia. Ha battuto il Torino nonostante avesse in campo quasi solo seconde linee più un paio di giovani dell'Under 23, è decisa a proseguire parallelamente su tre competizioni. Come nella scorsa stagione.
L'aspetto positivo, naturalmente, è che la squadra di Cristian Chivu continua a vincere indipendentemente dal torneo che disputa, escludendo quei tre passi falsi di fila in Champions League. E poi c'è uno spettro: quello di arrivare spremuta al traguardo, come accaduto lo scorso anno alla rosa di Simone Inzaghi.
Non ditelo a Chivu, però: si rischia di farlo arrabbiare, come accaduto durante la conferenza stampa post partita di Inter-Torino.