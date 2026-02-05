Goal.com
FC Internazionale v Torino - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Chivu sbotta dopo Inter-Torino: "Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcio"

In sala stampa fanno notare all'allenatore nerazzurro che tifosi e critica si divideranno sulle due partite ravvicinate, ma questi perde la pazienza: "Ma di cosa parliamo?".

L'Inter è in semifinale di Coppa Italia. Ha battuto il Torino nonostante avesse in campo quasi solo seconde linee più un paio di giovani dell'Under 23, è decisa a proseguire parallelamente su tre competizioni. Come nella scorsa stagione.

L'aspetto positivo, naturalmente, è che la squadra di Cristian Chivu continua a vincere indipendentemente dal torneo che disputa, escludendo quei tre passi falsi di fila in Champions League. E poi c'è uno spettro: quello di arrivare spremuta al traguardo, come accaduto lo scorso anno alla rosa di Simone Inzaghi.

Non ditelo a Chivu, però: si rischia di farlo arrabbiare, come accaduto durante la conferenza stampa post partita di Inter-Torino.

  • "NON CAPISCO PIÙ UN CA**O DI CALCIO"

    "I tifosi e la critica si divideranno sul fatto che ci sarà la semifinale di Coppa Italia prima del derby. Volevo chiederti un parere sull'argomento", ha chiesto un giornalista all'allenatore romeno. Il quale ha perso il tradizionale aplomb che lo contraddistingue.

    "Quindi si arriva in semifinale e c'è una critica? Io non capisco più un ca**o di calcio allora", ha sbottato Chivu.

  • "MA DI COSA PARLIAMO?"

    Chivu ha continuato così, evidentemente contrariato:

    "Veramente, ma di cosa parliamo? Si arriva in semifinale e noi critichiamo? Si giocherà la semifinale, si giocherà il derby, si giocherà anche la partita prima della semifinale. Cosa vi devo dire? Abbiamo bisogno di energie, siamo ambiziosi, abbiamo una squadra che fa di tutto per essere competitiva. Io non parlo di Scudetti, non parlo di Triplete, non parlo di Coppe Italia, di campionati o di Champions League: noi vogliamo essere competitivi. E non dobbiamo avere l'ossessione di niente".

  • "SIAMO AMBIZIOSI"

    Chivu ha concluso così la propria risposta:

    "Noi vogliamo essere la miglior versione di quello che abbiamo, perché siamo l'Inter, perché questa squadra se lo merita, perché sta lavorando bene, perché è forte, perché è brava e perché ha voglia di giocarsela su tutti i fronti. Poi si vedrà. Si può vincere, si può perdere, ma si va avanti con convinzione e con tanta gestione delle energie, che servono soprattutto quando si gioca ogni tre giorni".

    E ancora: "Prima della semifinale avremo una partita, poi ci sarà la semifinale, poi ci sarà il derby. Ce la caveremo. Poi si vince, si perde, ma si va avanti sempre a testa alta".

  • QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE

    La semifinale d'andata di Coppa Italia, che vedrà l'Inter opposta a una tra Napoli e Como, si giocherà tra martedì 3 e giovedì 5 marzo: la data della partita non è ancora stata comunicata in maniera ufficiale.

    Il match andrà in scena pochi giorni prima il secondo derby di campionato stagionale: match in programma nel weekend dell'8 marzo. Per Chivu, però, zero preoccupazioni in questo senso.

