Chivu sbotta dopo Inter-Torino: "Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcio"

Chivu ha concluso così la propria risposta:

"Noi vogliamo essere la miglior versione di quello che abbiamo, perché siamo l'Inter, perché questa squadra se lo merita, perché sta lavorando bene, perché è forte, perché è brava e perché ha voglia di giocarsela su tutti i fronti. Poi si vedrà. Si può vincere, si può perdere, ma si va avanti con convinzione e con tanta gestione delle energie, che servono soprattutto quando si gioca ogni tre giorni".

E ancora: "Prima della semifinale avremo una partita, poi ci sarà la semifinale, poi ci sarà il derby. Ce la caveremo. Poi si vince, si perde, ma si va avanti sempre a testa alta".