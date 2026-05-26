Lukaku si vede ancora al Napoli: "Il mio amore è intatto e ho un anno di contratto"

Appena sette presenze complessive accompagnate da un solo goal: quella che si è da poco conclusa è stata un'annata molto complicata per Romelu Lukaku.
Una stagione scandita da un grave infortunio che lo ha costretto a un lungo stop, ma anche dall'esclusione dalla rosa figlia della sua decisione di volare in Belgio per cercare con un lavoro personalizzato la migliore condizione in vista anche dei prossimi Mondiali.
Una scelta che aveva fatto pensare a una rottura definitiva con il club partenopeo, ma lo stesso attaccante, in un'intervista rilasciata a La Dernière Heure Les Sports, ha spiegato come non consideri affatto interrotto il suo rapporto con il Napoli.