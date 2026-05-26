Lukaku si vede ancora al Napoli: "Il mio amore è intatto e ho un anno di contratto"

"Mi sento sempre più in forma. Sono oggi in una condizione migliore rispetto a quella dei Mondiali del 2022 ai quali non avrei dovuto partecipare. Non ero così veloce da anni. Con la Nazionale stiamo facendo tutti il possibile per farmi tornare in forma. Le prossime partite saranno organizzate appositamente per me. Non penso al fatto che partirò titolare o che magari giocherò solo un'ora, qui si parla del Belgio ai Mondiali e bisogna guardare il quadro generale. Ho giocato solo 64' e quindi bisogna essere un po' realisti, ma farò di tutto per essere pronto e dare il mio contributo in qualsiasi momento."