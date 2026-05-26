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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Lukaku si vede ancora al Napoli: "Il mio amore è intatto e ho un anno di contratto"

Serie A
Napoli

Romelu Lukaku smentisce le voci di una rottura col Napoli: "Non solo il tipo da chiedere di andarmene".

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Appena sette presenze complessive accompagnate da un solo goal: quella che si è da poco conclusa è stata un'annata molto complicata per Romelu Lukaku.

Una stagione scandita da un grave infortunio che lo ha costretto a un lungo stop, ma anche dall'esclusione dalla rosa figlia della sua decisione di volare in Belgio per cercare con un lavoro personalizzato la migliore condizione in vista anche dei prossimi Mondiali.

Una scelta che aveva fatto pensare a una rottura definitiva con il club partenopeo, ma lo stesso attaccante, in un'intervista rilasciata a La Dernière Heure Les Sports, ha spiegato come non consideri affatto interrotto il suo rapporto con il Napoli.

  • "NON ERO TANTO VELOCE DA ANNI"

    "Mi sento sempre più in forma. Sono oggi in una condizione migliore rispetto a quella dei Mondiali del 2022 ai quali non avrei dovuto partecipare. Non ero così veloce da anni. Con la Nazionale stiamo facendo tutti il possibile per farmi tornare in forma. Le prossime partite saranno organizzate appositamente per me. Non penso al fatto che partirò titolare o che magari giocherò solo un'ora, qui si parla del Belgio ai Mondiali e bisogna guardare il quadro generale. Ho giocato solo 64' e quindi bisogna essere un po' realisti, ma farò di tutto per essere pronto e dare il mio contributo in qualsiasi momento."

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  • "INFASTIDITO DAI MEDIA ITALIANI"

    "Sono un po' infastidito dal modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato molto. Non sono tornato in Belgio per essere in vacanza. Volevo tornare a essere la migliore versione di me stesso il più velocemente possibile sia per i Mondiali che per il Napoli."

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  • "VA TUTTO BENE CON IL NAPOLI"

    "Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: va tutto bene. Non ci sono problemi. La gente ha capito perché mi sono comportato in un certo modo."

  • "HO ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO"

    "Il mio amore per il Napoli resta intatto. Ho ancora un anno di contratto e nella mia mente sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo da chiedere di andarmene."

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