Lukaku decisivo al passo d'addio: può aver giocato la sua ultima partita con la Roma

Autore della rete che regala il 6° posto alla Roma, Romelu Lukaku non giocherà a Empoli per squalifica: dal 1° luglio sarà nuovamente del Chelsea.

Alla fine, gli applausi si sono moltiplicati. Così come molteplici erano le ragioni dei tifosi della Roma per osannare Romelu Lukaku: la rete decisiva contro il Genoa con la squadra in 10 contro 11 in primis, ma non solo.

Erano applausi, quelli, dal sapore dell'addio. Perché Lukaku potrebbe aver disputato non soltanto la sua ultima partita all'Olimpico, davanti ai propri sostenitori, ma anche e soprattutto con la maglia della Roma.

Tutto ruota attorno a un'ultima giornata che l'ex centravanti dell'Inter non potrà disputare, ma soprattutto ai termini dell'accordo stipulato un anno fa con il Chelsea: poco favorevoli per la Roma e per lo stesso Lukaku, costretto a far ritorno a Londra.

Ma questo è il domani. L'oggi ha detto che Lukaku, con le giuste combinazioni, potrebbe aver lasciato un timbro fondamentale sulla stagione giallorossa.