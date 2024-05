Cosa succede se l'Atalanta vince l'Europa League e la Fiorentina la Conference League: il regolamento, cosa cambia per la Roma e quando il nono posto vale l'Europa

Il complicatissimo regolamento dell'UEFA sta portando a una serie di incastri che coinvolgono anche la Roma e non solo: tutti gli scenari.

Con lo Scudetto già assegnato da tempo, così come i cinque posti Champions per la prossima stagione, è diventato da tempo l'argomento preferito di discussione: quali sono le combinazioni che permetteranno alla Serie A di portare nove squadre in Europa? Ovvero: quando il sesto posto vale effettivamente la Champions, e quando il nono vale la Conference League?

Incertezze che nascono dal regolamento complicato e un po' astruso dell'UEFA, ma anche e soprattutto dalle condizioni favorevoli di questo finale di stagione: ovvero le finali raggiunge da Atalanta e Fiorentina, rispettivamente in Europa League (mercoledì 22 maggio contro il Bayer Leverkusen) e in Conference League (mercoledì 29 maggio contro l'Olympiacos).

Proprio dai risultati di Atalanta e Fiorentina, nonché dal loro piazzamento finale in campionato, dipenderà il numero di squadre che l'Italia porterà in Europa nella prossima stagione: 8 oppure 9. Con conseguente sesta piazza - ovvero la Roma - in Champions League, senza dimenticare il possibile valore europeo del nono posto, attualmente occupato dal Torino davanti al Napoli.

Di seguito, dunque, ecco caso per caso tutte le combinazioni possibili in questo senso.