Luis Henrique di nuovo titolare: Chivu lo coccola, ma servono risposte per allontanare il fantasma di Cancelo

Un'altra chance dal primo minuto per dimostrare che quei 25 milioni spesi non sono poi cosi tanti: l'importanza dell'Inter-Bologna odierno è capitale per Luis Henrique.
Il laterale brasiliano non ha ancora fatto lo scatto decisivo per entrare nel cuore dei tifosi: fatta eccezione per l'ottima prova offerta contro il Como, la sua stagione è ridotta a tanti 'vorrei ma non posso', con relativi dubbi sulla bontà dell'operazione necessaria per portarlo da Marsiglia a Milano.
La trattativa tra Inter e Al-Hilal per Joao Cancelo rischia di complicare ulteriormente i piani di Luis Henrique, chiamato a offrire risposte convincenti e durature per tenersi l'Inter non solo a gennaio, ma anche e soprattutto in ottica futura.