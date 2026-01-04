Luis Henrique di nuovo titolare: Chivu lo coccola, ma servono risposte per allontanare il fantasma di Cancelo

Al momento, però, a parlare è il campo e nel caso di Luis Henrique le risposte non sono soddisfacenti: l'ex Marsiglia è apparso stranamente 'timido' in fase offensiva, venendo meno proprio a una delle caratteristiche per la quale era stato preso, ovvero il dribbling e la capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno.

Tanta buona applicazione in fase difensiva, ma lui stesso sa che per tenersi la maglia dell'Inter serve molto di più: un exploit duraturo e in grado di rendere l'eventuale arrivo di Cancelo una minaccia un po' meno pericolosa.