Cancelo torna all'Inter? L'intreccio con De Vrij e Acerbi a gennaio e la concorrenza del Barcellona: trattativa con l'Al Hilal di Inzaghi, cosa succede

L’Inter ha scelto Cancelo senza esitazioni. Come spiegato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro non ha alcun dubbio sull’operazione e che le voci su presunte perplessità interne non corrispondono alla realtà.

La dirigenza ha già fatto tutti i passi necessari e sta spingendo forte per chiudere rapidamente, con l’obiettivo di ottenere una risposta a breve dal giocatore.

La scelta tecnica è condivisa anche da Cristian Chivu, che considera Cancelo il profilo ideale per aumentare qualità e spinta sulla corsia destra.