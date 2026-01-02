Cancelo torna all'Inter? L'intreccio con De Vrij e Acerbi a gennaio e la concorrenza del Barcellona: trattativa con l'Al Hilal di Inzaghi, cosa succede

Il nome di Joao Cancelo è prepotentemente al centro del mercato invernale dell’Inter. Il club nerazzurro ha avviato un pressing deciso per riportare a Milano l’esterno portoghese, oggi all’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi.
Sullo sfondo restano la concorrenza del Barcellona e un possibile domino difensivo che coinvolge Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, nel mirino del club saudita in vista della seconda parte di stagione.
L’Inter continua a lavorare per bruciare la società blaugrana e attende una risposta a stretto giro del portoghese, che potrebbe percorrere il percorso inverso rispetto ad uno dei due centrali attualmente in nerazzurro e sotto la lente d’ingrandimento della squadra allenata da Inzaghi.