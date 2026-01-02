Pubblicità
Cancelo Acerbi De VrijGetty Images
Alessandro De Felice

Cancelo torna all'Inter? L'intreccio con De Vrij e Acerbi a gennaio e la concorrenza del Barcellona: trattativa con l'Al Hilal di Inzaghi, cosa succede

Il laterale portoghese è il primo obiettivo di gennaio: il club spinge, il Barcellona rallenta, intreccio con Acerbi e De Vrij nei dialoghi con l’Al Hilal.

Il nome di Joao Cancelo è prepotentemente al centro del mercato invernale dell’Inter. Il club nerazzurro ha avviato un pressing deciso per riportare a Milano l’esterno portoghese, oggi all’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi

Sullo sfondo restano la concorrenza del Barcellona e un possibile domino difensivo che coinvolge Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, nel mirino del club saudita in vista della seconda parte di stagione.

L’Inter continua a lavorare per bruciare la società blaugrana e attende una risposta a stretto giro del portoghese, che potrebbe percorrere il percorso inverso rispetto ad uno dei due centrali attualmente in nerazzurro e sotto la lente d’ingrandimento della squadra allenata da Inzaghi.

  • IL PRESSING DELL’INTER

    L’Inter ha scelto Cancelo senza esitazioni. Come spiegato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro non ha alcun dubbio sull’operazione e che le voci su presunte perplessità interne non corrispondono alla realtà. 

    La dirigenza ha già fatto tutti i passi necessari e sta spingendo forte per chiudere rapidamente, con l’obiettivo di ottenere una risposta a breve dal giocatore

    La scelta tecnica è condivisa anche da Cristian Chivu, che considera Cancelo il profilo ideale per aumentare qualità e spinta sulla corsia destra.

  • BARCELLONA DEFILATO: DECIDE JOAO

    La concorrenza del Barcellona, al momento, sembra meno minacciosa. 

    Romano ha riferito che, nelle ultime ore, dal club catalano filtra una priorità diversa, più orientata verso l’acquisto di un difensore centrale, tanto che non ci sarebbe stato ancora un contatto diretto con l’agente del giocatore, Jorge Mendes

    L’Inter prova ad approfittare di questo scenario, ma la decisione finale resta nelle mani di Cancelo, che deve sciogliere le riserve sul proprio futuro. 

    L’accordo tra i club è ad un passo, con l’Al Hilal disposto a contribuire in modo significativo al pagamento dell’ingaggio, ma la scelta definitiva spetta al calciatore.

  • INTER-CANCELO, LA FORMULA

    I dialoghi tra Inter e Al Hilal procedono a vele spiegate, con i due club vicinissimi all'accordo. 

    L’operazione si svilupperebbe su un prestito di sei mesi, con il club saudita pronto a coprire gran parte dello stipendio, lasciando ai nerazzurri un esborso contenuto, tra i 2,5 e i 3 milioni di euro

    Cancelo, che in Arabia Saudita ha collezionato appena sei presenze, valuta il rientro in Europa anche in chiave Mondiale, un aspetto che ha spinto l’Inter ad accelerare i contatti con l’entourage guidato da Jorge Mendes, avviati già da oltre una settimana.

  • L’INTRECCIO CON ACERBI E DE VRIJ

    Parallelamente alla trattativa Cancelo, prende forma un discorso difensivo che coinvolge più nomi. Matteo Moretto ha spiegato come l’Al Hilal stia valutando l’ipotesi di anticipare l’arrivo di Francesco Acerbi già a gennaio, pagando un indennizzo all’Inter, nonostante il contratto del centrale scada a giugno. 

    Una possibilità concreta, legata anche al forte legame con Simone Inzaghi, oggi alla guida del club saudita, con cui i contatti non si sono mai interrotti. 

    Ma nelle ultime ore è emersa un’altra novità direttamente dall’Arabia Saudita cambia lo scenario: secondo quanto riportato da fonti saudite, l’Al Hilal e Inzaghi avrebbero spostato la loro preferenza su Stefan de Vrij, individuato come profilo prioritario rispetto ad Acerbi nei dialoghi delle ultime ore.

