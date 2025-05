Luis Enrique alla vigilia di PSG-Inter: "Alla mia presentazione mi hanno chiesto trofei e a Parigi cosa manca? Proprio la Champions League"

L'allenatore del PSG ha parlato alla vigilia della finale di Champions: "Mi piace pensare di schierare i migliori senza guardare all'età".

Ci siamo, la finale di Champions League tra PSG ed Inter è ormai alle porte; domani, sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco ci sarà l'ultimo atto della competizione. Da una parte Simone Inzaghi, dall'altra Luis Enrique.

Per il PSG si tratta di un doppio grande appuntamento con la storia: può vincere per la prima volta la Champions League e contestualmente conquistare il triplete dopo la vittoria nella Coppa Nazionale e in Ligue 1.

Così come per Inzaghi, anche il tecnico spagnolo non sarà una prima volta visto che ha già vissuto una finale di Champions. Era la stagione 2014/2015 e in quel caso, a differenza di quanto successo all'allenatore italiano, Luis Enrique trionfò. Era sulla panchina del Barcellona e sfidò sempre una squadra italiana, la Juventus.

L'ex allenatore blaugrana spera di fare 2 su 2 che significherebbe entrare nella storia del PSG e in generale lo confermerebbe come uno dei migliori tecnici in circolazione.

Le sue parole in ai microfoni di Sky prima e in conferenza stampa poi alla vigilia di PSG-Inter.