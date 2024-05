Luis Alberto salta Lazio-Empoli: non convocato da Tudor per scelta tecnica

Il centrocampista spagnolo salta la gara di campionato contro l'Empoli: assente nella rifinitura, non è stato convocato per scelta tecnica.

Assenza a sorpresa nella Lazio in vista della sfida contro l’Empoli, gara valida per la 36ª giornata e in programma domani alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Contro i toscani non ci sarà Luis Alberto, che non figura nella lista dei convocati di Igor Tudor diramata dal club biancoceleste.

Il centrocampista spagnolo ha saltato la rifinitura e non si è allenato oggi a Formello con il resto della squadra.

Alla base dell'esclusione non c'è un problema fisico bensì una scelta tecnica: dopo un'accesa discussione tra Luis Alberto e Tudor, il tecnico croato ha deciso di non convocarlo.

Out contro l’Empoli anche Mario Gila, ancora fuori per il problema muscolare rimediato nelle scorse settimane e che non verrà rischiato domani, con l’obiettivo di recuperarlo contro l’Inter per la gara di campionato in programma domenica 19 maggio alle 18:00 a San Siro.