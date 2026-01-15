Lucca nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi: spunta l’ipotesi di uno scambio con Marcos Leonardo

Quello di Marcos Leonardo è un nome già noto agli appassionati italiani.

In passato, infatti, era stato accostato con forza alla Roma e nel 2024 si era parlato anche di un trasferimento imminente.

Ad avere la meglio nella corsa al suo cartellino fu poi il Benfica che, dopo averlo pagato 25 milioni di euro a gennaio, nel settembre dello stesso anno lo ha ceduto all’Al-Hilal per 40 milioni.

Attaccante brasiliano classe 2003, cresciuto nel Santos, può agire sia da prima punta che da seconda punta e trequartista e, nel corso di questa annata, ha messo a segno dodici goal in venti presenze complessive con la compagine saudita.