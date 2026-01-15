Pubblicità
Lucca nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi: spunta l’ipotesi di uno scambio con Marcos Leonardo

Alla lista delle squadre interessate a Lorenzo Lucca si aggiunge anche l’Al-Hilal: contatti avviati con il Napoli, si pensa ad uno scambio di attaccanti.

Quello di Lorenzo Lucca è un nome che, nelle ultime settimane, si è fatto molto spesso in ottica calciomercato.

Approdato la scorsa estate al Napoli dopo le buone annate vissute all’Udinese, nel corso di questa stagione non ha trovato molto spazio agli ordini di Antonio Conte e per lui il minutaggio diminuirà ulteriormente quando tornerà totalmente a disposizione Romelu Lukaku.

Il club partenopeo ha fatto un grande investimento per arrivare al suo cartellino ma ora, a fronte della giusta offerta, sarebbe pronto a cederlo per poi eventualmente tuffarsi su altri elementi che possano andare a rafforzare la sua rosa.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sulle tracce di Lucca c’è adesso anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

  • L’INTERESSE DELL’AL-HILAL

    Come spiegato da ‘Sky Sport’, Lorenzo Lucca è finito nel mirino dell’Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi che attualmente comanda la classifica della Saudi Pro League con sette lunghezze di vantaggio su Al Nassr, Al-Taawon e Al Ahli.

    I contatti tra le due squadre sono già stati avviati e si sta ragionando su un possibile scambio che vedrebbe coinvolto anche il brasiliano Marcos Leonardo.

    L’operazione non si presenta come una delle più semplici, ma l’ipotesi sul tavolo c’è.

    IL PROFILO DI MARCOS LEONARDO

    Quello di Marcos Leonardo è un nome già noto agli appassionati italiani.

    In passato, infatti, era stato accostato con forza alla Roma e nel 2024 si era parlato anche di un trasferimento imminente.

    Ad avere la meglio nella corsa al suo cartellino fu poi il Benfica che, dopo averlo pagato 25 milioni di euro a gennaio, nel settembre dello stesso anno lo ha ceduto all’Al-Hilal per 40 milioni.

    Attaccante brasiliano classe 2003, cresciuto nel Santos, può agire sia da prima punta che da seconda punta e trequartista e, nel corso di questa annata, ha messo a segno dodici goal in venti presenze complessive con la compagine saudita.

    DIVERSI ESTIMATORI PER LUCCA

    Nonostante sia stato sin qui protagonista di una stagione non indimenticabile, Lorenzo Lucca continua ad avere molti estimatori.

    Il suo nome è stato accostato a quello del Benfica e, in tempi più recenti, al Besiktas, che però ha prima la necessità di trovare una sistemazione a Tammy Abraham (potrebbe andare all’Aston Villa per colmare la lacuna lasciata dal trasferimento di Malen alla Roma).

  • I NUMERI DI LUCCA IN STAGIONE

    Acquistato la scorsa estate dal Napoli a fronte di un esborso da 9 milioni per il prestito, più altri 26 (e 5 di bonus) per l’obbligo di riscatto (all’ottenimento di un punto in campionato a partire dal 3 febbraio in poi), Lorenzo Lucca doveva inizialmente essere il vice-Lukaku ma, dopo l’infortunio occorso al centravanti belga, è stato scavalcato nelle gerarchie da un altro nuovo arrivato alla corte di Antonio Conte: Hojlund.

    L’ex Udinese, con la maglia dei partenopei addosso, ha sin qui collezionato 22 presenze in tutte le competizioni (per un totale di 585’ di gioco), scandite da 2 soli goal, uno dei quali in campionato.

