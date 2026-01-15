Lucca nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi: spunta l’ipotesi di uno scambio con Marcos Leonardo

Quello di Lorenzo Lucca è un nome che, nelle ultime settimane, si è fatto molto spesso in ottica calciomercato.
Approdato la scorsa estate al Napoli dopo le buone annate vissute all’Udinese, nel corso di questa stagione non ha trovato molto spazio agli ordini di Antonio Conte e per lui il minutaggio diminuirà ulteriormente quando tornerà totalmente a disposizione Romelu Lukaku.
Il club partenopeo ha fatto un grande investimento per arrivare al suo cartellino ma ora, a fronte della giusta offerta, sarebbe pronto a cederlo per poi eventualmente tuffarsi su altri elementi che possano andare a rafforzare la sua rosa.
Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sulle tracce di Lucca c’è adesso anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.