SSC Napoli v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Lucca al Nottingham Forest, è ufficiale: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest: c’è l’annuncio ufficiale del club inglese.

Lorenzo Lucca saluta ufficialmente il Napoli e la Serie A per iniziare una nuova avventura in Premier League.

Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni e dopo essere stato accostato a diverse squadre nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, è ufficiale il suo trasferimento al Nottingham Forest.

Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club inglese. Per il Napoli si tratta della seconda cessione nella stessa giornata, ufficiale anche il trasferimento di Noa Lang. 

  • IL COMUNICATO DEL NOTTINGHAM FOREST

    “Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'acquisto di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con un'opzione per rendere il contratto definitivo in estate”.

  • “SIAMO CONTENTI DI AVERLO CON NOI”

    Il Global Head of Football del Nottingham Forest, Edu Gaspar, attraverso il sito ufficiale del club ha dato il suo benvenuto a Lucca.

    “Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero lieti che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi Paesi, arriva con un buon mix di esperienza e possibilità di continuare a crescere come giocatore.

    Tutti al Club danno il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere per il resto della stagione”.

  • Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    I CONTORNI ECONOMICI DELL’OPERAZIONE

    Il Nottingham Forest non ha reso noti i dettagli economici dell’operazione ma, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, l’accordo con il Napoli dovrebbe essere stato trovato sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro.

    Come spiegato dal comunicato del club, il Nottingham Forest si è poi assicurato anche un diritto di riscatto.

  • FBL-EUR-C1-EINDHOVEN-NAPOLIAFP

    LA SUA SECONDA ESPERIENZA ALL’ESTERO

    Lorenzo Lucca proverà a rilanciarsi in Inghilterra dopo una prima parte di stagione nella quale ha trovato poco spazio al Napoli.

    Con la compagine partenopea, ha giocato in tutto 23 partite condite da due goal (uno in campionato ed uno in Coppa Italia), per un totale di 595’ di gioco.

    Per lui si tratta della seconda esperienza all’estero, dopo quella all’Ajax in Olanda tra il 2022 ed il 2023.

