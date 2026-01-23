Lucca al Nottingham Forest, è ufficiale: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Lorenzo Lucca saluta ufficialmente il Napoli e la Serie A per iniziare una nuova avventura in Premier League.
Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni e dopo essere stato accostato a diverse squadre nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, è ufficiale il suo trasferimento al Nottingham Forest.
Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club inglese. Per il Napoli si tratta della seconda cessione nella stessa giornata, ufficiale anche il trasferimento di Noa Lang.