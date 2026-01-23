Lucca al Nottingham Forest, è ufficiale: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Il Global Head of Football del Nottingham Forest, Edu Gaspar, attraverso il sito ufficiale del club ha dato il suo benvenuto a Lucca.

“Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero lieti che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi Paesi, arriva con un buon mix di esperienza e possibilità di continuare a crescere come giocatore.

Tutti al Club danno il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere per il resto della stagione”.