Lang lascia il Napoli, ufficiale il trasferimento al Galatasaray: la formula dell'operazione e la cifra del prestito

"Noa Lang, nato il 17 giugno 1999 nei Paesi Bassi, ha iniziato la sua carriera calcistica all'HION, nel suo paese d'origine. Dopo aver lasciato i Paesi Bassi, Lang ha giocato nelle giovanili di Nantes e Beşiktaş.



Nel 2010 è tornato a Rotterdam ed è entrato a far parte del vivaio del Feyenoord. Colpiti da Lang, i dirigenti dell'Ajax lo hanno inserito nel loro vivaio. Ha scalato le classifiche fino alla prima squadra e, nella seconda metà della stagione 2019/20, è stato ceduto in prestito al Twente.



La carriera di Noa Lang è decollata nella stagione 2020/21, quando è stato ceduto in prestito al Club Brugge. Nella sua prima stagione con la squadra belga, ha segnato 17 gol e fornito 11 assist in 37 partite. Il Club Brugge ha acquisito Lang a titolo definitivo dall'Ajax per 6 milioni di euro.



Lang, che ha indossato la maglia della squadra belga per altre due stagioni, ha totalizzato 38 gol e 34 assist in 125 partite con il Club Brugge. All'inizio della stagione 2023/24, il PSV ha ingaggiato Noa Lang per 12 milioni di euro.

Lang, che ha dovuto lottare contro gli infortuni nel suo primo anno a Eindhoven, è diventato uno degli esterni più chiacchierati d'Europa nella stagione 2024/25. Con il PSV, vincitore del campionato olandese, ha segnato 14 gol e fornito 12 assist in 44 partite.



Nell'estate del 2025, Lang si è trasferito al Napoli, ma non ha ottenuto i risultati sperati nel club italiano. Non riuscendo ad assicurarsi un posto nell'undici titolare, il giocatore olandese si è unito alla nostra squadra in prestito durante la sessione invernale di calciomercato 2025/26.



Nella sua carriera, Lang ha vinto 3 campionati olandesi, 1 Coppa d'Olanda, 2 Supercoppe olandesi, 2 campionati belgi, 2 Supercoppe belghe e 1 Supercoppa italiana. Ha inoltre rappresentato la nazionale olandese 15 volte, segnando 3 gol.



Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo una stagione di successi con la nostra maglia giallorossa".