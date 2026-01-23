Pubblicità
Napoli v Verona - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Lang lascia il Napoli, ufficiale il trasferimento al Galatasaray: la formula dell'operazione e la cifra del prestito

Noa Lang passa al Galatasaray dopo sei mesi dal suo arrivo al Napoli: tutti i dettagli del trasferimento.

Giornata di cessioni per il Napoli visto che dopo quella di Lorenzo Lucca, passato al Nottingham Forest, è ufficiale anche il trasferimento di Noa Lang. L'olandese è un nuovo giocatore del Galatasaray, dove è stato già accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi turchi. 

Si chiude quindi, almeno per ora, l'esperienza di Lang al Napoli dopo mesi che non sono andati come le parti si immaginavano e speravano. Per l'ex Feyenoord ora l'occasione di rilanciarsi con il Galatasaray.

Si tratta di una cessione in prestito con diritto di riscatto; ecco quanto incasserà il Napoli subito e le cifre dell'eventual riscatto.

  • L'ANNUNCIO DEL GALATASARAY

    "È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e la sua società SSCN Napoli SPA per la cessione temporanea del giocatore per il resto della stagione 2025-2026, con opzione di acquisto non obbligatoria soggetta a richiesta scritta da parte della nostra società".


  • IL COMUNICATO

    "Noa Lang, nato il 17 giugno 1999 nei Paesi Bassi, ha iniziato la sua carriera calcistica all'HION, nel suo paese d'origine. Dopo aver lasciato i Paesi Bassi, Lang ha giocato nelle giovanili di Nantes e Beşiktaş.

    Nel 2010 è tornato a Rotterdam ed è entrato a far parte del vivaio del Feyenoord. Colpiti da Lang, i dirigenti dell'Ajax lo hanno inserito nel loro vivaio. Ha scalato le classifiche fino alla prima squadra e, nella seconda metà della stagione 2019/20, è stato ceduto in prestito al Twente.

    La carriera di Noa Lang è decollata nella stagione 2020/21, quando è stato ceduto in prestito al Club Brugge. Nella sua prima stagione con la squadra belga, ha segnato 17 gol e fornito 11 assist in 37 partite. Il Club Brugge ha acquisito Lang a titolo definitivo dall'Ajax per 6 milioni di euro.

    Lang, che ha indossato la maglia della squadra belga per altre due stagioni, ha totalizzato 38 gol e 34 assist in 125 partite con il Club Brugge. All'inizio della stagione 2023/24, il PSV ha ingaggiato Noa Lang per 12 milioni di euro.

    Lang, che ha dovuto lottare contro gli infortuni nel suo primo anno a Eindhoven, è diventato uno degli esterni più chiacchierati d'Europa nella stagione 2024/25. Con il PSV, vincitore del campionato olandese, ha segnato 14 gol e fornito 12 assist in 44 partite.

    Nell'estate del 2025, Lang si è trasferito al Napoli, ma non ha ottenuto i risultati sperati nel club italiano. Non riuscendo ad assicurarsi un posto nell'undici titolare, il giocatore olandese si è unito alla nostra squadra in prestito durante la sessione invernale di calciomercato 2025/26.

    Nella sua carriera, Lang ha vinto 3 campionati olandesi, 1 Coppa d'Olanda, 2 Supercoppe olandesi, 2 campionati belgi, 2 Supercoppe belghe e 1 Supercoppa italiana. Ha inoltre rappresentato la nazionale olandese 15 volte, segnando 3 gol.

    Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo una stagione di successi con la nostra maglia giallorossa".


  • QUANTO INCASSA IL NAPOLI

    Lang si è trasferito con la formula del prestito senza obbligo di riscatto ma solo diritto. Per acquistarlo a titolo definitivo, il Galatasaray dovrebbe investire circa 30 milioni di euro.

    Per quanto riguarda il prestito invece, il Napoli incasserà 2 milioni di euro.

  • LO STIPENDIO DI LANG AL GALATASARAY

    Il Galatasaray nell'annuncio ha specificato anche i dettagli contrattuali e quanto guadagnerà Lang fino al termine della stagione.

    Il giocatore riceverà uno stipendio netto di 1 milione e 750 mila euro per la stagione 2025-2026.

