Il Bayern Monaco segue Koleosho, il talento del Burnley che "aspetta" la chiamata di Spalletti

Il giovane esterno d'attacco è nella lista del club tedesco: Kompany lo ha già allenato in Inghilterra nella passata stagione.

C'è un giocatore di passaporto italiano, giovane, che gioca all'estero ed è entrato nei radar del Bayern Monaco. Si tratta di Luca Koleosho, che ancora non è conosciuto al grande pubblico ma non è certamente nuovo per gli addetti ai lavori.

Koleosho è dal 2023 al Burnley, dove è stato allenato da Vincent Kompany, attuale tecnico del Bayern. E si apre la possibilità che i due tornino insieme.

L'esterno classe 2004 ha scelto la nazionale italiana e dopo aver vestito la maglia dell'Under 19 e dell'Under 21, spera nella convocazione di Luciano Spalletti.

Di seguito i numeri della sua stagione e perché il Bayern Monaco lo ha inserito nella lista degli obiettivi.