Chi è Koleosho, il giovane in ascesa a suon di dribbling: futuro dell'Italia

Quattro passaporti, ma il sogno di giocare nella Nazionale azzurra: dopo l'Under 21, può arrivare la chiamata di Spalletti. I dati sono dalla sua.

Luca Warrick Daeovie Koleosho è figlio del mondo. Ha sangue africano, nord-americano, europeo. Il nuovo che avanza in Premier League, forse il futuro dell'Italia. Un aspetto è collegato all'altro, considerando come l'ascesa del giovane attaccante lo ha portato ad una chiamata in una Nazionale maggiore nel brevissimo periodo.

Dopo la chiamata nell'Under 21 azzurra in autunno la sensazione era che Luca Koleosho potesse essere uno dei volti nuovi dell'Italia di Spalletti post Europeo: per ora no, ma in futuro potrebbe arrivare.

Koleosho è giovane, tecnico, rapidissimo, con voglia di spaccare il mondo ed essere il nuovo simbolo dell'Italia. Quello che dopo l'esordio lampo con Mancini sembrava poter essere Gnonto, per ora finito un po' nel dimenticatio.

Certo, Gnonto è giovanissimo e potrà essere uno dei simboli della nuova Nazionale azzurra, ma ora c'è Koleosho ad avanzare per prendersi la scena: passo dopo passo, dribbling dopo dribbling.