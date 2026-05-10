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Bonazzoli Cremonese Pisa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Lotta salvezza, la Fiorentina sarà ancora in Serie A: il Cagliari deve attendere, Lecce e Cremonese a duello

Serie A
Cagliari vs Udinese
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Lecce vs Juventus
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Cremonese vs Pisa
Cremonese
Pisa

Il pari contro il Genoa permette alla Fiorentina di conquistare la salvezza, mentre il Cagliari non è ancora matematicamente certo di giocare la prossima Serie A.

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La Fiorentina giocherà la prossima stagione di Serie A. Dopo un avvio tremendo in cui ha rischiato tantissimo, alla fine la Viola ha ottenuto la permanenza nella massima serie pareggiando il match del 36esimo turno contro il Genoa. Dopo le matematiche retrocessioni di Pisa e Verona rimangono dunque tre squadre in lotta per mantenere la categoria in vista degli ultimi 180 minuti di campionato.

Battendo 2-0 il Pisa, la Cremonese ha ottenuto una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, portandosi a -1 dal Lecce 17esimo dopo la sconfitta dei giallorossi nel match contro la Juventus.

Poche ore prima del k.o salentino era arrivata anche la disfatta del Cagliari, non ancora matematicamente salvo visti i sei punti di vantaggio sulla Cremonese dell'ex Giampaolo e lo stesso punteggio ancora in palio.

  • LE ULTIME DUE PARTITE

    Se Cagliari e Lecce hanno il destino nelle proprie mani, la Cremonese dovrà vincere le ultime sfide e sperare nei passi falsi di una delle due rivali o di entrambe.

    Per il team di Giampaolo il 37esimo e penultimo turno farà rima con la trasferta di Udine, mentre la giornata finale vedrà la Cremonese affrontare il Como tra le mura amiche. Due match alquanto complicati per i lombardi, che ci proveranno comunque fino all'ultimo.

    Il Lecce, invece, se la vedrà contro il Sassuolo fuori casa e dunque contro il Genoa al Via del Mare, mentre il Cagliari affronterà il Torino in Sardegna e chiuderà contro il Milan a San Siro.

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  • UN PUNTO PER IL CAGLIARI

    Il Cagliari di Pisacane sperava di festeggiare la matematica salvezza nel match contro l'Udinese, ma la sconfitta ha rimandato la questione almeno al prossimo turno. Per rimanere in Serie A i rossoblù necessitano di un solo punto, o in alternativa di una mancata vittoria della Cremonese nei due turni finali del campionato.

    Qualora le due squadre arrivassero a pari punti, dunque a quota 37, si giocherebbe lo spareggio salvezza in gara unica.

    Da regolamento non vengono invece considerati gli scontri diretti, utilizzati solamente qualora tre squadre arrivassero a pari punti, così da determinare la squadra salva e le due a confronto nello spareggio. Eventualità, quest'ultima, che non si potrà verificare a fine campionato.

    Al pari di Cagliari-Cremonese è ovviamente possibile un altro spareggio, quello tra Lecce e Cremonese attualmente più plausibile considerando il solo punto di distacco tra le due pericolanti e vere rivali per rimanere in Serie A in questi ultimi 180 minuti di maggio.

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