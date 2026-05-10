Lotta salvezza, la Fiorentina sarà ancora in Serie A: il Cagliari deve attendere, Lecce e Cremonese a duello

La Fiorentina giocherà la prossima stagione di Serie A. Dopo un avvio tremendo in cui ha rischiato tantissimo, alla fine la Viola ha ottenuto la permanenza nella massima serie pareggiando il match del 36esimo turno contro il Genoa. Dopo le matematiche retrocessioni di Pisa e Verona rimangono dunque tre squadre in lotta per mantenere la categoria in vista degli ultimi 180 minuti di campionato.

Battendo 2-0 il Pisa, la Cremonese ha ottenuto una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, portandosi a -1 dal Lecce 17esimo dopo la sconfitta dei giallorossi nel match contro la Juventus.

Poche ore prima del k.o salentino era arrivata anche la disfatta del Cagliari, non ancora matematicamente salvo visti i sei punti di vantaggio sulla Cremonese dell'ex Giampaolo e lo stesso punteggio ancora in palio.