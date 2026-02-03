Lookman all'Atletico Madrid, cosa ha portato all'addio all'Atalanta: dal rapporto non felice con Gasperini e Juric alla voglia estiva di Inter

L'addio di Gasperini sembrava poter cambiare le carte in tavola, ma nemmeno l'arrivo in panchina di Ivan Juric ha giovato all'umore di Lookman, impiegato con un minutaggio progressivamente più alto dopo l'inevitabile indisponibilità per le prime giornate di campionato.

Qualcosa si è rotto durante Marsiglia-Atalanta, match vinto grazie alla perla di Samardzic lo scorso 5 novembre: Lookman non ha gradito la sostituzione e non ha fatto nulla per nascondere il disappunto, notato ovviamente dal tecnico che lo ha preso per un braccio.

È stato necessario l'intervento di alcuni compagni e componenti dello staff per far sì che la situazione degenerasse, anche se Juric nel post-partita ha poi preferito minimizzare sull'accaduto.

"Lookman? Solite cose che commentiamo ogni domenica, come De Bruyne al Napoli, i giocatori non accettano di uscire e ci sono reazioni scomposte ma finisce là. Sono cose che succedono. A caldo si esagera un po' ma quello che conta è l'Atalanta, la squadra, i tifosi. Io penso che bisogna comportarsi bene ma capisco, per me non è un problema. L'importante è vincere contro il Sassuolo".

Al cospetto del Sassuolo, invece, arriverà una netta sconfitta che segnerà la fine della breve gestione Juric, sostituito da Palladino: il rapporto tra l'ambiente e Lookman, però, era ormai irrecuperabile.