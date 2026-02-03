Lookman all'Atletico Madrid, cosa ha portato all'addio all'Atalanta: dal rapporto non felice con Gasperini e Juric alla voglia estiva di Inter

Alla fine Ademola Lookman ha salutato definitivamente l'Atalanta: ufficiale il trasferimento in Spagna all'Atletico Madrid proprio nell'ultimo giorno utile per quanto riguarda la sessione invernale del calciomercato.
Un epilogo per certi versi molto atteso, alla luce anche della trattativa sfumata sul più bello col Fenerbahce che non ha offerto le garanzie bancarie giuste al club dei Percassi: situazione di cui hanno approfittato i 'Colchoneros' con l'inserimento decisivo.
Addio all'Atalanta che sarebbe potuto arrivare già nei mesi scorsi, figlio del malumore generale del nigeriano che già in estate spingeva con forza per la soluzione della cessione: risultato di un rapporto con l'ambiente ormai logoro e privo di stimoli.