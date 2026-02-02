Goal.com
Atalanta BC v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Lookman all'Atletico Madrid, ufficiale la cessione: quanto incassa l'Atalanta e le cifre dell'operazione

L'attaccante nigeriano lascia l'Atalanta dopo la mancata cessione della scorsa estate e una lunga telenovela di mercato. Lookman si trasferisce all'Atletico Madrid a titolo definitivo.

La storia tra Ademola Lookman e l'Atalanta si chiude ufficialmente.

Il nigeriano, già vicinissimo alla cessione la scorsa estate, lascia Bergamo seppure con qualche mese di ritardo per trasferirsi all'Atletico Madrid.

Anche stavolta la trattativa è stata particolarmente laboriosa dato che sul giocatore c'era pure il Fenerbahce.

Alla fine però l'accordo è stato raggiunto: Lookman va all'Atletico Madrid.

  • LOOKMAN ALL'ATLETICO MADRID: IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Il nostro club e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore nigeriano, che vestirà la maglia rojiblanca per il resto della stagione in corso e per le successive quattro.

    L’Atlético de Madrid e l’Atalanta hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2030."

  • IL SALUTO DELL'ATALANTA

  • LA LETTERA DI LOOKMAN

    "Alla famiglia Atalanta, dopo quasi quattro anni, è arrivato il momento per me di dire addio. Dal momento in cui sono arrivato a Bergamo, mi avete accolto come uno di voi e mi avete spinto a diventare la migliore versione di me stesso.

    Insieme abbiamo fatto la storia. Campioni d’Europa: una notte che nessuno di noi dimenticherà mai. Segnare una tripletta in una finale europea e sollevare un trofeo con questo club dopo 61 anni di attesa resterà per sempre con me. Vincere il premio di Calciatore Africano dell’Anno nel 2024 da giocatore dell’Atalanta sarà un ricordo indelebile. Quei momenti, quelle emozioni, quelle notti sotto i riflettori sono scolpiti nel mio cuore.

    Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff e al club. E grazie ai tifosi: la vostra passione, la vostra fiducia, la vostra energia hanno significato tutto. Fin dal primo giorno siete stati al mio fianco e al fianco della squadra in ogni momento. La vostra passione, le vostre voci e la vostra fiducia non sono mai venute meno, e insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi.

    Ogni coro, ogni striscione, ogni trasferta aveva un significato speciale. Grazie per aver fatto sentire Bergamo come casa e per avermi regalato ricordi che porterò con me per sempre.

    Grazie di tutto, ciao!"

  • LE CIFRE: QUANTO INCASSA L'ATALANTA

    L'accordo tra Atalanta e Atletico Madrid per Lookman è stato raggiunto sulla base di una cessione a titolo definitivo.

    La società bergamasca incassa dagli spagnoli 35 milioni di euro a cui se ne possono aggiungere altri cinque tramite vari bonus.

    Lookman è stato quindi ceduto per 40 milioni di euro complessivi.

  • LA SCELTA TRA ATLETICO MADRID E FENERBAHCE

    L'Atletico Madrid, come detto, l'ha spuntata sul Fenerbahce che per qualche ora sembrava vicinissimo all'acquisto di Lookman.

    I turchi offrivano all'attaccante nigeriano un ingaggio più alto rispetto a quello che percepirà in Spagna.

    L'Atalanta però non era disposta a cedere Lookman al Fenerbahce perché i turchi non hanno fornito al club bergamasco le garanzie bancarie richieste per concludere l'operazione.

    Pur di cambiare aria quindi il nigeriano ha accettato l'offerta dell'Atletico Madrid.

  • UNA STAGIONE DELUDENTE

    Quella di Lookman con l'Atalanta è stata una stagione deludente.

    A dirlo sono soprattutto i numeri, decisamente bassi rispetto a quelli a cui il nigeriano aveva abituato i tifosi della Dea.

    Lookman ha messo insieme appena tre goal e due assist in diciannove presenze complessive.

    Nelle ultime tre stagioni invece l'attaccante era sempre andato in doppia cifra trascinando l'Atalanta al trionfo in Europa League con una fantastica tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen.

