Lombardo ha parlato così del possibile ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia nel corso della conferenza stampa prima della gara con l'Empoli: "Nessuno si aspettava di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva, mi dispiace molto. Credo che il movimento del nostro calcio a oggi sia inferire ad altri, abbiamo troppi pochi giovani di talento che giocano stabilmente tra Serie A e Serie B. Mi auguro che Mancini possa tornare in Nazionale, perché credo che abbia un debito: so che gli piacerebbe tornare in azzurro, così come gli piacerebbe tornare alla Sampdoria".



