Tra i candidati alla panchina della Nazionale per il dopo Gattuso c'è anche Roberto Mancini, per il quale sarebbe un ritorno in azzurro dopo l'esperienza vissuta dal 2018 al 2023 durante la quale resta indimenticabile la vittoria dell'Europeo nel 2021. In quello staff c'era l'amico Attilio Lombardo, all'epoca vice ct e oggi allenatore della Sampdoria dopo aver fatto anche il vice di Evani da aprile a giugno scorso prima, conquistando la salvezza attraverso i playout, poi a novembre scorso è diventato collaboratore di Gregucci sempre sulla panchina blucerchiata, prendendo la guida della squadra un mese fa.
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Lombardo: "Italia, a Mancini piacerebbe tornare"
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LE PAROLE DI LOMBARDO
Lombardo ha parlato così del possibile ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia nel corso della conferenza stampa prima della gara con l'Empoli: "Nessuno si aspettava di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva, mi dispiace molto. Credo che il movimento del nostro calcio a oggi sia inferire ad altri, abbiamo troppi pochi giovani di talento che giocano stabilmente tra Serie A e Serie B. Mi auguro che Mancini possa tornare in Nazionale, perché credo che abbia un debito: so che gli piacerebbe tornare in azzurro, così come gli piacerebbe tornare alla Sampdoria".