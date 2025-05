In Ligue 1 si pensa alle Final Four per assegnare il titolo: l'idea per fermare il dominio del PSG in campionato

Possibile rivoluzione nel campionato francese: si valutano i playoff per assegnare il titolo e ostacolare il dominio del PSG.

Il PSG ha già da settimane festeggiato l'ennesima vittoria del campionato francese, arrivata dominando per tutta la stagione e senza mai mettere in discussione il titolo.

Per i parigini si tratta del quarto campionato vinto consecutivo e in generale dell'undicesimo negli ultimi tredici anni. Ormai in Francia si assiste ad un dominio totale del PSG che ha reso la Ligue 1 uno dei campionati meno avvincenti in Europa.

Ecco perché stando a quanto riportato dall'Equipe, in Francia si sta pensando ad una rivoluzione nell'assegnazione del titolo che porterebbe a delle Final Four al termine del campionato.