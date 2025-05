Francesco Farioli saluta il mondo Ajax dopo l'annuncio dell'addio: "Momenti speciali, l'Ajax tornerà al suo splendore e arriveranno altri trofei".

Il giorno dopo l'ufficialità del divorzio, Francesco Farioli apre il suo cuore al mondo Ajax.

L'allenatore italiano, che come annunciato dai Lancieri lunedì ha deciso di lasciare Amsterdam, tramite social ha pubblicato una lettera con cui esprimere gratitudine per l'avventura vissuta in Olanda.

Farioli, come traspare dalle parole che fanno seguito al pianto post Twente, al netto della scelta dimostra di essersi integrato a meraviglia con squadra e ambiente.