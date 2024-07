Leny Yoro, il nuovo gioiello forgiato dal Lille ad un passo dal Manchester United

Considerato uno dei più forti prospetti del calcio europeo, è destinato a diventare presto un nuovo giocatore del Manchester United.

Si dice che i difensori migliorino con il passare degli anni e acquisendo una sempre maggiore esperienza, ma ci sono anche le eccezioni che confermano la regola. Di tanto in tanto infatti, spuntano fuori ragazzi come Leny Yoro che semplicemente danno la sensazione di essere dei predestinati. Ha esordito con la maglia del Lille in Ligue 1 a soli 16 anni e a 17 ha consolidato la sua posizione in prima squadra a discapito di un campione del mondo come Samuel Umtiti. A tutto ciò va inoltre aggiunto che si è meritato un posto nella storia del suo club diventando il più giovane marcatore nell’ultimo decennio.

Il Francia sono tutti convinti che questo non sia che l’inizio e ad attenderlo ci sia un futuro da difensore più costoso dell’intera storia della Ligue 1 da vivere con la maglia del Manchester United addosso.

I Red Devils, garantendosi il suo cartellino si assicureranno un giocatore capace di risolvere i problemi difensivi della squadra per molti anni a venire.

Ma cosa rende questo ragazzo di 18 anni così speciale? Ve lo spiega GOAL…