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Lecce Verona Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Sabato 25 farà rima con le retrocessioni? Pisa e Verona sono a un passo dalla Serie B

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Pisa
Hellas Verona vs Lecce
Hellas Verona
Lecce
Parma Calcio 1913
Pisa

Il 25 aprile rappresenta l'ultimissima spiaggia per Verona e Pisa, che potrebbero retrocedere in Serie B al termine del sabato calcistico. I gialloblù sfideranno il Lecce, mentre i toscani affronteranno il Parma.

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Verona e Pisa riusciranno a liberarsi dalla Serie B per almeno un altro turno? Il 25 aprile la risposta, considerando come le squadre ultime in classifica, che condividono lo stesso numero di punti (18), sono all'ultimissima spiaggia e potrebbero loro malgrado essere certi di una retrocessione in seconda serie al termine del sabato calcistico.

Lecce-Verona delle 20:45 è la partita decisiva per delineare il futuro di veneti e Pisa, quest'ultimi impegnati qualche ora prima al Tardini di Parma. Con soli 15 punti ancora in palio prima del 34esimo turno al via venerdì, le squadre di Sammarco e Hiljemark non possono minimamente sbagliare, penala retrocessione nonostante quattro gare ancora da disputare.

In tutto questo osservano con attenzione massima anche le altre squadre in lotta per non retrocedere, su tutte la Cremonese attualmente al terzultimo posto con il Lecce, a +10 su Pisa e Toscana. Ancora in ballo anche la Fiorentina, a 36 punti, e soprattutto il Cagliari a 33, impegnata nella sfida in terra sarda contro l'Atalanta di scena lunedì.

  • LECCE-VERONA DECIDE TUTTO

    Lecce-Verona deciderà il destino dei veneti, ma eventualmente anche quello del Pisa, impegnato alle 15:00 di sabato. Qualora gli ospiti di Sammarco dovessero cadere in terra salentina, allora la retrocessione sarà certa, causa +13 e dodici punti in classifica.

    Indipendentemente dal risultato della Cremonese, impegnata nella serata di venerdì contro il Napoli, il Lecce risulterebbe imprendibile per il Verona, che dovrebbe fare matematicamente i conti con la retrocessione.

    Il Pisa potrebbe seguire Lecce-Verona in ansia, considerando che in caso di sconfitta contro il Parma e di successo giallorosso, sarebbe retrocessa in B per lo stesso motivo dei veneti, visti i 18 punti in graduatoria e il -13 dal terzultimo posto.

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  • LECCE-VERONA PARI

    Un pareggio tra Lecce e Verona terrebbe ancora a galla sia la squadra di Sammarco che quella di Hiljemark, indipendentemente dal risultato tra lo stesso Pisa e il Parma.

    A seconda di Napoli-Cremonese e di Parma-Pisa, il pari al Via del Mare potrebbe ridurre la distanza tra toscani e quartultimo posto salvezza a otto distanze, con dodici ancora disponibili.

    Una sconfitta della Cremonese, una vittoria del Pisa e un pari in Lecce-Verona modificherebbe leggermente la classifica rendendo virtuale la retrocessione dei veneti ma non ancora ufficiale, vista la necessità dello spareggio salvezza in caso di arrivo a pari punti.

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  • UNA DUE GIORNI A SORPRESA

    Tre vittorie in trasferta tra venerdì e sabato? Una due giorni a sorpresa potrebbe portare Cremonese, Pisa e Verona ad ottenere i tre punti nelle rispettive gare contro Napoli, Parma e Lecce.

    A quel punto la classifica reciterebbe Cremonese 31, Lecce 28, Pisa e Verona 21. Una situazione, questa, che renderebbe utopistica una salvezza delle ultime due in classifica, visto il -10 dal quartultimo posto e i 12 punti rimanenti.

    Una vittoria del Napoli come da pronostico sarebbe ben diversa, visto il 28 di Cremonese e Lecce e il 21 di Pisa e Verona, con un -7 che porterebbe a una settimana di avvicinamento al 35esimo turno assolutamente incandescente.

  • QUOTA 40 NON MATEMATICA

    Da anni la quota 40 si è notevolmente abbassata, tanto che per rimanere in Serie A occorrono al massimo 34-35 punti. Anche in questa annata 26/27 la quota potrebbe essere tranquillamente poco sopra 30, ma prima del 34esimo turno neanche le squadre che hanno già raggiunto quota 40 sono matematicamente salve.

    Considerando i 28 punti di Cremonese e Lecce, i 33 del Cagliari e i 36 della Fiorentina, le quattro squadre potrebbero vincerle tutte ed arrivare rispettivamente a 43, 48 e 51 in classifica, superando i 39 di Genoa e Parma i 40 del Torino, ovviamente a patto di sole sconfitte delle tre appena citate.

    Un'ipotesi praticamente impossibile, ma non al 100%. La sensazione è comunque che la quartultima in classifica, come di consueto, riuscirà a rimanere in Serie A con 34-36 punti al massimo come di consueto, confermando come l'idea della quota 40 per salvarsi sia superata oramai da tempo immemore.

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