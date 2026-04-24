Tre vittorie in trasferta tra venerdì e sabato? Una due giorni a sorpresa potrebbe portare Cremonese, Pisa e Verona ad ottenere i tre punti nelle rispettive gare contro Napoli, Parma e Lecce.

A quel punto la classifica reciterebbe Cremonese 31, Lecce 28, Pisa e Verona 21. Una situazione, questa, che renderebbe utopistica una salvezza delle ultime due in classifica, visto il -10 dal quartultimo posto e i 12 punti rimanenti.

Una vittoria del Napoli come da pronostico sarebbe ben diversa, visto il 28 di Cremonese e Lecce e il 21 di Pisa e Verona, con un -7 che porterebbe a una settimana di avvicinamento al 35esimo turno assolutamente incandescente.