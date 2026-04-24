Verona e Pisa riusciranno a liberarsi dalla Serie B per almeno un altro turno? Il 25 aprile la risposta, considerando come le squadre ultime in classifica, che condividono lo stesso numero di punti (18), sono all'ultimissima spiaggia e potrebbero loro malgrado essere certi di una retrocessione in seconda serie al termine del sabato calcistico.
Lecce-Verona delle 20:45 è la partita decisiva per delineare il futuro di veneti e Pisa, quest'ultimi impegnati qualche ora prima al Tardini di Parma. Con soli 15 punti ancora in palio prima del 34esimo turno al via venerdì, le squadre di Sammarco e Hiljemark non possono minimamente sbagliare, penala retrocessione nonostante quattro gare ancora da disputare.
In tutto questo osservano con attenzione massima anche le altre squadre in lotta per non retrocedere, su tutte la Cremonese attualmente al terzultimo posto con il Lecce, a +10 su Pisa e Toscana. Ancora in ballo anche la Fiorentina, a 36 punti, e soprattutto il Cagliari a 33, impegnata nella sfida in terra sarda contro l'Atalanta di scena lunedì.