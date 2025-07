Lecce-Spezia 2-1, tabellino e marcatori: decide Camarda a un quarto d'ora dalla fine, vincono i salentini

Lecce vs Spezia

Krstovic apre su rigore, Vanja Vlahovic pareggia subito con una splendida azione personale. L'equilibrio, alla fine, è spezzato da Camarda.

A Bressanone vince il Lecce. La formazione di Eusebio Di Francesco ha la meglio per 2-1 sullo Spezia e porta a casa la vittoria nel primo impegno di un certo peso dell'estate, dopo il facile 11-0 dell'esordio al Natz.

L'uomo decisivo è Francesco Camarda, attaccante appena arrivato dal Milan: sua la rete che a un quarto d'ora dalla fine consegna la vittoria al Lecce, spezzando l'equilibrio di una gara con non poche occasioni da rete per entrambe le squadre.

A trovare il vantaggio per il Lecce dopo pochi minuti è Krstovic su calcio di rigore, concesso per un mani in area di Wisniewski. Al 25' ecco il pareggio spezzino con Vanja Vlahovic, appena arrivato dall'Atalanta e autore di uno splendido doppio passo su Gaspar. Quindi, dopo un palo a testa colpito da Verde e Rafia nella ripresa, ecco il guizzo decisivo di Camarda, servito a porta vuota da un assist perfetto di Berisha.

Il Lecce tornerà ora in campo ad agosto per le ultime due amichevoli fin qui programmate: domenica 3 contro la Carrarese, infine sabato 9 contro il Monopoli.