Lecce senza mezza squadra contro l'Inter: Banda, Gaspar e Ramadani squalificati, Camarda in forte dubbio

Oltre al danno la beffa. Non bastasse la pesantezza di una sconfitta come quella che il Lecce ha rimediato a mezzogiorno e mezzo contro il Parma, in uno dei tanti scontri salvezza della Serie A, ecco che anche l'avvicinamento alla prossima partita rischia di tramutarsi in un mezzo incubo.

La gara in questione, semplicemente, è contro la formazione più forte della Serie A: l'Inter. Si gioca al Meazza mercoledì 14 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45, partita rinviata a dicembre per l'impegno nerazzurro nella Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita. E per Eusebio Di Francesco sarà piuttosto complicato mettere assieme un undici credibile.

Il motivo è legato proprio a quel che è accaduto oggi contro il Parma. E alle conseguenze disciplinari, e non solo, che la sconfitta è destinata a portare con sé in vista della sfida contro i nerazzurri.