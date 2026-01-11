Pubblicità
Gaspar Lecce ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Lecce senza mezza squadra contro l'Inter: Banda, Gaspar e Ramadani squalificati, Camarda in forte dubbio

La sconfitta interna nello scontro diretto contro il Parma ha lasciato strascichi pesantissimi anche in vista della gara di San Siro: Di Francesco dovrà convivere con diverse assenze.

Oltre al danno la beffa. Non bastasse la pesantezza di una sconfitta come quella che il Lecce ha rimediato a mezzogiorno e mezzo  contro il Parma, in uno dei tanti scontri salvezza della Serie A, ecco che anche l'avvicinamento alla prossima partita rischia di tramutarsi in un mezzo incubo.

La gara in questione, semplicemente, è contro la formazione più forte della Serie A: l'Inter. Si gioca al Meazza mercoledì 14 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45, partita rinviata a dicembre per l'impegno nerazzurro nella Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita. E per Eusebio Di Francesco sarà piuttosto complicato mettere assieme un undici credibile.

Il motivo è legato proprio a quel che è accaduto oggi contro il Parma. E alle conseguenze disciplinari, e non solo, che la sconfitta è destinata a portare con sé in vista della sfida contro i nerazzurri.

  • BANDA E GASPAR ESPULSI

    Non ci saranno certamente Lameck Banda e Kialonda Gaspar. Il primo, esterno rapido e importante nei pensieri di Di Francesco; il secondo un pilastro della retroguardia giallorossa, peraltro appena tornato dalla Coppa d'Africa.

    Banda è stato espulso per primo nella ripresa di Lecce-Parma, venendo cacciato dopo un on field review per un intervento scriteriato sulla gamba di Delprato. L'esterno zambiano è uscito dal campo in lacrime, consolato dai compagni di squadra.

    Nel finale ha invece perso la testa Gaspar, che ha scalciato Pellegrino disteso a terra dopo che questi aveva "bloccato" col corpo il pallone. Espulsione inevitabile anche in questo caso per un giocatore nervosissimo al momento dell'uscita dal campo.

  • RAMADANI SQUALIFICATO

    Di Francesco, a Milano, dovrà anche fare a meno della regia di Ylber Ramadani. Che a differenza dei due compagni non è stato espulso contro il Parma, ma che allo stesso modo non sarà a disposizione a causa di una sanzione disciplinare.

    Ramadani era infatti in diffida prima della partita e durante il match è stato ammonito: motivo per cui andrà incontro a un'inevitabile squalifica di un turno da parte del Giudice Sportivo, saltando proprio il recupero di mercoledì contro l'Inter.

  • CAMARDA IN FORTE DUBBIO

    Come se non bastasse, il Lecce rischia di dover fare a meno anche di Francesco Camarda. L'ex attaccante del Milan non è squalificato, ma ha un problema fisico che potrebbe impedirgli di scendere in campo mercoledì nel "proprio" stadio.

    "Ha avuto un problema alla spalla - ha rivelato Di Francesco a DAZN prima di Lecce-Parma - era dolorante e non riusciva a correre. Il ragazzo aveva dolore e lo dovremo monitorare".

    Camarda, inizialmente convocato, non è si è nemmeno seduto in panchina contro i ducali, dovendo accomodarsi in tribuna. Da capire se riuscirà a recuperare nei prossimi giorni o se il Lecce dovrà fare a meno di lui, come titolare oppure come opzione a gara in corso, anche contro l'Inter.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL LECCE

    Come si schiererà il Lecce contro l'Inter, con tutte queste assenze a cui far fronte? Ecco la probabile formazione dei salentini nella gara di mercoledì. Da ricordare che contro il Parma non erano a disposizione neppure Berisha, Pierret e Tete Morente oltre al secondo portiere Fruchtl, tutti infortunati.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Sala, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

