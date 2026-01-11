Perché Camarda è in tribuna in Lecce-Parma: le condizioni dopo l'infortunio e le parole di Di Francesco

Francesco Camarda è certo di non giocare Lecce-Parma. L'ex centravanti del Milan non solo non è stato incluso nella formazione titolare salentina, ma non siede nemmeno in panchina in occasione della gara del Via del Mare.
Camarda si sta vedendo la partita dalla tribuna dello stadio leccese. La motivazione della sua assenza è legata a un infortunio che il giovanissimo attaccante ha rimediato, tanto da impedirgli di mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco.
Come sta Camarda? Le condizioni dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare Lecce-Parma e le parole di Di Francesco.