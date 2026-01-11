Perché Camarda è in tribuna in Lecce-Parma: le condizioni dopo l'infortunio e le parole di Di Francesco

L'infortunio di Camarda non è di tipo muscolare: l'attaccante del Lecce ha riportato un problema a una spalla piuttosto serio, se è vero che lo ha limitato parecchio nei movimenti, provocandogli dolore e impedendogli anche solo di sedersi accanto a Di Francesco e alle altre seconde linee giallorosse.

Per questo motivo, alla fine, l'ex milanista si è seduto in tribuna. E per questo motivo sta assistendo alla partita come un semplice tifoso tra i tifosi.