Francesco Camarda LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Camarda è in tribuna in Lecce-Parma: le condizioni dopo l'infortunio e le parole di Di Francesco

L'ex attaccante del Milan non siede nemmeno in panchina nella sfida di mezzogiorno e mezzo. Di Francesco: "Problema alla spalla, non riusciva nemmeno a correre".

Francesco Camarda è certo di non giocare Lecce-Parma. L'ex centravanti del Milan non solo non è stato incluso nella formazione titolare salentina, ma non siede nemmeno in panchina in occasione della gara del Via del Mare.

Camarda si sta vedendo la partita dalla tribuna dello stadio leccese. La motivazione della sua assenza è legata a un infortunio che il giovanissimo attaccante ha rimediato, tanto da impedirgli di mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Come sta Camarda? Le condizioni dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare Lecce-Parma e le parole di Di Francesco.

  • L'INFORTUNIO DI CAMARDA

    L'infortunio di Camarda non è di tipo muscolare: l'attaccante del Lecce ha riportato un problema a una spalla piuttosto serio, se è vero che lo ha limitato parecchio nei movimenti, provocandogli dolore e impedendogli anche solo di sedersi accanto a Di Francesco e alle altre seconde linee giallorosse.

    Per questo motivo, alla fine, l'ex milanista si è seduto in tribuna. E per questo motivo sta assistendo alla partita come un semplice tifoso tra i tifosi.

  • LE PAROLE DI DI FRANCESCO

    A rivelare l'entità del guaio fisico riportato da Camarda è stato proprio Di Francesco, che prima di Lecce-Parma ha parlato ai microfoni di DAZN motivando la decisione di non portarlo neppure in panchina:

    "Ha avuto un problema alla spalla - le parole dell'ex allenatore del Venezia - era dolorante e non riusciva a correre. Il ragazzo aveva dolore e lo dovremo monitorare".

  • ERA STATO CONVOCATO

    Camarda era stato inizialmente convocato dal Lecce per la partita contro il Parma. Il club pugliese ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione solamente in mattinata, e in questo elenco compariva anche il nome dell'attaccante. Poi, però, proprio in extremis ecco il forfait.

  • LA FORMAZIONE DEL LECCE

    Questa, con Stulic punto di riferimento offensivo, è la formazione di partenza che Di Francesco ha scelto di opporre al Parma nel delicatissimo scontro salvezza del Via del Mare:

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

0