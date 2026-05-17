Lecce salvo e Cremonese in Serie B se: oggi può arrivare la matematica, le combinazioni contro Sassuolo e Udinese

Lecce e Cremonese potrebbero anche chiudere il campionato con lo stesso numero di punti: o a quota 33, oppure a quota 32. Nel primo caso con due pareggi grigiorossi e uno giallorosso tra Sassuolo e Genoa, nel secondo caso con un pari grigiorosso tra Udinese e Como e due ko giallorossi su due.

Cosa accadrebbe con questo scenario? Si ricorrerebbe a uno spareggio salvezza che vedrebbe coinvolte appunto Lecce e Cremonese, da disputarsi in gare di andata e ritorno.

In zona salvezza non è infatti prevista una definizione diretta al termine dell'ultima giornata in caso di arrivo a pari punti: non si vanno cioè a guardare gli scontri diretti tra le formazioni coinvolte, né tantomeno la differenza reti.