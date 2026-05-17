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Baschirotto Cremonese LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Lecce salvo e Cremonese in Serie B se: oggi può arrivare la matematica, le combinazioni contro Sassuolo e Udinese

Serie A
Sassuolo vs Lecce
Sassuolo
Lecce
Udinese vs Cremonese
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Cremonese

Il Lecce può conquistare questa sera, in casa del Sassuolo, la matematica salvezza. Mentre la Cremonese può retrocedere aritmeticamente in Serie B con una giornata d'anticipo.

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Se la lotta per gli ultimi posti in Champions League avrà un'emozionante appendice negli ultimi 90 minuti di campionato, quella per la salvezza rischia di arrivare a una definizione completa già con una giornata d'anticipo.

Il Lecce può conquistare la matematica salvezza già questa sera, in casa del Sassuolo. Mentre la Cremonese, pur reduce dal 3-0 al Pisa, può essere costretta a sopportare l'amarezza della retrocessione.

Cosa deve accadere affinché il Lecce si salvi e la Cremonese retroceda stasera? Le combinazioni

  • LA CLASSIFICA

    Questa è la classifica di Lecce e Cremonese a 180 minuti dalla conclusione dei rispettivi percorsi in campionato:

    -Lecce 32

    -Cremonese 31

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  • LECCE SALVO STASERA SE...

    -Batte il Sassuolo

    -La Cremonese perde contro l'Udinese

    Un solo risultato può salvare matematicamente il Lecce e mandare la Cremonese in Serie B con 90 minuti d'anticipo: una vittoria giallorossa in casa del Sassuolo e una contemporanea sconfitta dei grigiorossi contro l'Udinese.

    Con questa combinazione il Lecce salirebbe così a 35 punti e la Cremonese rimarrebbe a 31: sarebbero 4 i punti di margine con una sola giornata da disputare e 3 punti ancora in gioco.

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  • COSA ACCADREBBE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    Lecce e Cremonese potrebbero anche chiudere il campionato con lo stesso numero di punti: o a quota 33, oppure a quota 32. Nel primo caso con due pareggi grigiorossi e uno giallorosso tra Sassuolo e Genoa, nel secondo caso con un pari grigiorosso tra Udinese e Como e due ko giallorossi su due.

    Cosa accadrebbe con questo scenario? Si ricorrerebbe a uno spareggio salvezza che vedrebbe coinvolte appunto Lecce e Cremonese, da disputarsi in gare di andata e ritorno.

    In zona salvezza non è infatti prevista una definizione diretta al termine dell'ultima giornata in caso di arrivo a pari punti: non si vanno cioè a guardare gli scontri diretti tra le formazioni coinvolte, né tantomeno la differenza reti.

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