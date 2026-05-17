Lecce salvo e Cremonese in Serie B se: oggi può arrivare la matematica, le combinazioni contro Sassuolo e Udinese

Se la lotta per gli ultimi posti in Champions League avrà un'emozionante appendice negli ultimi 90 minuti di campionato, quella per la salvezza rischia di arrivare a una definizione completa già con una giornata d'anticipo.
Il Lecce può conquistare la matematica salvezza già questa sera, in casa del Sassuolo. Mentre la Cremonese, pur reduce dal 3-0 al Pisa, può essere costretta a sopportare l'amarezza della retrocessione.
Cosa deve accadere affinché il Lecce si salvi e la Cremonese retroceda stasera? Le combinazioni